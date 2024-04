Gli scienziati hanno scoperto un misterioso ecosistema sotto il deserto più arido della Terra

Il deserto di Atacama, una regione arida e disabitata nel nord del Cile che ospita alcuni dei telescopi terrestri più perspicaci della Terra, in realtà pullula di vita sotterranea, secondo un team di ricercatori che ha recentemente esaminato il suo suolo.

Piace Scienza in diretta Ci ricorda che gli scienziati hanno già scoperto la vita microbica sotto la superficie del deserto. Ciò che non abbiamo ancora apprezzato è la diversità di questa vita. Il team dietro questa ultima scoperta ha prelevato campioni di terreno a una profondità di 4,2 metri nella regione desertica di Yungai, osservando diverse comunità microbiche a seconda delle profondità e dei tipi di terreno. Era la ricerca del team pubblicato Questa settimana in PNAS Nexus.

Gli organismi includono cianobatteri e attinobatteri estremofili, nonché una classe di batteri che fissano l'azoto chiamati alfaproteobatteri. Secondo il team, la natura porosa dei cristalli di gesso crea un microclima che protegge i microbi dalle radiazioni ultraviolette, ma consente il passaggio di una quantità di luce sufficiente affinché i microbi possano subire la fotosintesi.

“Le elevate concentrazioni di sale probabilmente hanno fermato la colonizzazione microbica nella parte inferiore dei depositi di playa”, ha scritto il team, ma “nei depositi alluvionali sottostanti, le comunità microbiche stanno riemergendo, forse perché il gesso fornisce una fonte d’acqua alternativa”.

C'è pochissima acqua nell'Atacama; UN Studia per 4 anni Sono stati condotti durante il fenomeno El Niño che ha portato forti piogge in altre parti dell'America centrale del Sud e ha causato una sola pioggia nella valle, pari a soli 0,091 pollici (2,3 mm). Il team ha aggiunto che depositi di gesso simili su Marte potrebbero fornire una fonte d’acqua per la vita microbica sul pianeta rosso, se esistono.

Mentre la NASA ha Ho provato a perforare la superficie di Marte Prima, e Il rover Perseverance ha raccolto una grande quantità di interessanti campioni di roccia Sul pianeta, nessuna spedizione ha mai perforato così in profondità come hanno fatto recentemente i ricercatori ad Atacama. Il deserto cileno è molto desolato Gli scienziati lo usano come analogo di MarteQuindi, se la vita può persistere sotto la sua superficie, vale la pena considerare la possibilità che ciò accada anche sul Pianeta Rosso.

“Anche se il gesso potrebbe non essere onnipresente sotto la superficie di tutti i deserti, l’esistenza di questa nicchia sotto la superficie potrebbe indicare che la biodiversità globale dei deserti è stata finora sottovalutata e che in determinate condizioni una comunità sotterranea potrebbe La superficie continua nel strati più profondi di aree più aride, hanno scritto: “Luoghi sulla Terra”.

L’ultima ricerca va contro la tendenza della scienza lungimirante nell’Atacama, rivelando la vita che cerca di esistere nei suoi ambienti alieni, seppure terrestri.

