La gara Quinnyon Mitchell contro James Bradberry è ufficialmente finita – NBC Sports Philadelphia

Tre parole che non senti mai da Howie Roseman quando parla della bozza: “Atteggiamento di bisogno”.

Sappiamo tutti che il cornerback era una posizione di necessità per entrare nel draft. Un disperato. Basta guardare uno degli attori di James Bradbury del 2023 per capire.

Ma non senti mai nessuno degli Eagles parlare in questi termini perché sono così impegnati – e giustamente – nel draftare il miglior giocatore disponibile che non riescono a raggiungere qualcuno. Quando recluti secondo necessità, è allora che stai reclutando la persona sbagliata.

Ecco perché è stato così sorprendente sentire queste parole giovedì sera da Roseman: “Abbiamo pensato di fare uno scambio. Ma continuavamo a tornare al fatto che sentivamo di avere davvero buone possibilità di ottenere una scelta al primo turno”. nella posizione di bisogno che avevamo.” Lo scegliamo.

Posizione del bisogno.

Lui ha detto che.

Durante tutta la offseason, Roseman ha parlato di Bradberry come se rimanesse una parte vitale del futuro degli Eagles e fosse pronto per una stagione di forte ripresa. Roseman ha parlato di quanto è stato eccezionale nel 2022 – e lo è stato – e di quanto lavorerà duramente per cambiare le cose nel 2024.

E giovedì sera, Roseman ha accennato al fatto che Bradberry sarà qui nel 2024: “James sta lavorando per tornare dov’era due anni fa”.

Ma Bradbury non aveva mai avuto trent'anni. Non è stato così male come l'anno scorso. Non ci sono molti pilastri.

Da quando Stathead ha iniziato a monitorare queste cose, gli 11 passaggi consentiti da Bradberry l'anno scorso sono stati il ​​numero massimo, e il suo Defensive Pass Rating di 114,3 è un 2.Seconda abbreviazione– Il peggiore tra i calci d'angolo battuti almeno 100 volte (dietro il punteggio di Shaun Murphy-Ponting di 121,3 nel 2020).

Capisco perché Bradbury è qui. Non c'è motivo di interromperlo al momento. Forse Roseman sente di avere la possibilità di scambiarlo. Il che va bene. Forse gli Eagles lo inseriranno nel roster ma non lo giocheranno per evitare 15 milioni di dollari in denaro morto. Tienilo a portata di mano in caso di emergenza. Il che è una buona cosa, anche se non penso che sia una cosa particolarmente salutare in uno spogliatoio.

La verità è che Mitchell non sarebbe qui se gli Eagles credessero che Bradberry possa ancora giocare ad alto livello. Nel momento in cui Howie parlò del suo “atteggiamento di bisogno”, i veri sentimenti degli Eagles nei confronti di Bradberry divennero evidenti per la prima volta.

Bradberry è un grande giocatore e un vero professionista che ha aiutato gli Eagles a raggiungere il Super Bowl due anni fa. Ma siamo onesti. Non può essere un titolare per gli Eagles nel 2024 se vogliono tornare lì.

Non può proprio.

Bradbury non è mai stato un turnista veloce. Ha gestito la fisicità, l'istinto e l'intelligenza. Non aveva un passo da perdere, e poi perse un passo. Poi un altro.

Roseman non sembrava mai preoccuparsi dei soldi morti perché non ha mai impedito agli Eagles di fare le mosse di cui avevano bisogno. Se gli Eagles riuscissero a scambiare Carson Wentz e ottenere 33,8 milioni di dollari in denaro morto nel 2021, quando il numero massimo modificato era di circa 189 milioni di dollari, potrebbero certamente ottenere 15,1 milioni di dollari in denaro morto con Bradberry con il limite ora a circa 232 milioni di dollari.

Gli Eagles parleranno nei prossimi mesi di competere con Mitchell per il tempo di gioco, ma non c'è competizione. Deve iniziare.

Non uscirai dalla stagione con il numero 31strada– Classificato come difensore del passaggio nella NFL, ha selezionato il primo cornerback nel draft e poi lo ha fatto sedere.

Darius Slay non è più quello di una volta, ma è ancora abbastanza bravo. E la combinazione di Slay e Mitchell offre agli Eagles le migliori possibilità di riportare questa difesa sui passaggi alla rispettabilità.

Mi piace Kelly Ringo e penso che abbia un futuro brillante. Eli Ricks ha fatto alcune buone cose come debuttante non scelto e potrebbe diventare un ottimo slot. Isaiah Rodgers ha molta esperienza ed è un solido professionista.

Ma Mitchell è su un livello diverso. E non puoi disegnare una curva con una velocità di 4,33 a 22 e poi metterlo dietro un veterano di 30 anni con una velocità di 5,33.

Non era. Non puoi. È un brutto allenamento nel calcio se l'Opening Day inizia il 6 settembre a San Paolo e Bradbury inizia e Mitchell no.

Ci sono alcune ottime ragioni per cui Mitchell è il miglior corner del draft. Ha spento tutti i ricevitori che ha affrontato nel Senior Bowl, e c'erano alcune delle migliori reclute della SEC dall'altra parte della linea di mischia da lui. È andato alla mietitrebbia e l'ha schiacciata con un salto verticale di 4,33, 38 pollici, 20 ripetizioni e un salto ampio 10-2.

Sono passati due decenni da quando gli Eagles avevano una squadra giovanile locale d'élite. Leto e Sheldon sono esordienti da 22 anni.

Ora finalmente hanno ciò che Roseman ha ammesso che avrebbero dovuto avere. Cornerback e trequartista giovane, veloce e sicuro di sé.

Lui gioca. Bradbury non lo fa. Non ci sono altre opzioni.

