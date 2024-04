Clippers 105-92 Suns (9 aprile 2024) Riepilogo del gioco

PHOENIX – Russell Westbrook ha segnato 16 punti, ha preso 15 rimbalzi e ha fornito 15 assist per realizzare la sua prima tripletta della stagione e la 199esima della sua carriera, mentre i Los Angeles Clippers hanno preso un vantaggio di 31 punti nel primo quarto prima di resistere tardi. Martedì sera hanno vinto 105-92 sui Phoenix Suns.

È stata una prestazione imbarazzante per i Suns, che stanno lottando per rimanere fuori dal torneo di play-in della Western Conference. Alla fine hanno ridotto il deficit a 91-84 con 6:45 rimanenti su un tiro libero di Bradley Beal, ma non sono riusciti ad avvicinarsi di più.

I Clippers, che giocavano senza le loro stelle James Harden e Kawhi Leonard, hanno ottenuto quattro vittorie consecutive e sette su otto. Mercoledì ospiteranno i Suns in Gara 2 di una serie casalinga.

“La nostra voglia di vincere era incredibile”, ha detto l'allenatore dei Clippers Tyronn Lue. “Siamo usciti con una mentalità difensiva, eravamo molto fisici, ci muovevamo in modo offensivo. È una grande vittoria contro una squadra davvero buona”.

Paul George è stato il capocannoniere di Los Angeles con 23 punti, e Ivica Zubac ha aggiunto 17 punti e preso 13 rimbalzi. Tutti e cinque i titolari hanno segnato in doppia cifra.

Westbrook ha disputato una partita eccezionale nella sua prima partita da novembre.

“Non è una sorpresa da parte mia perché so di prepararmi molto bene – ha detto Westbrook -. Mi prendo molto tempo per prepararmi per le partite, non importa quanto tempo trascorro in campo. Sono grato ai miei compagni di squadra”. , che hanno fiducia in me”. “.

Phoenix ha tirato solo 2 su 19 dal campo nel primo quarto mentre i fischi del pubblico di casa si facevano sempre più forti. Los Angeles era in vantaggio per 35-4 in meno di 10 minuti, mentre Phoenix è rimasta quasi sei minuti senza segnare.

I fan hanno esultato con sarcasmo mentre Devin Booker ha effettuato due tiri liberi per porre fine alla siccità.

Kevin Durant ha guidato i Suns con 21 punti, mentre Beal ha segnato 19 punti e Booker ha chiuso con 12 punti, tirando solo uno degli 11 tiri dal campo.

I Clippers continuano ad aumentare il loro vantaggio nel secondo tempo. Bones Hyland ha segnato una tripla che ha portato il risultato sul 51-14 – il più grande vantaggio della serata – e Los Angeles era in vantaggio per 66-33 all'intervallo.

Booker, Durant e Beal si sono uniti per tirare 4 su 25 dal campo prima dell'intervallo. Il Sun ha segnato due gol consecutivi.

“Abbiamo avuto dei bei look presto, ci sono mancati”, ha detto Booker. “Erano caldi e questa è una brutta combinazione per noi.”

Phoenix ha mostrato una certa attività nel terzo quarto e ha colmato il divario a 84-68 prima del quarto quarto. Coach Frank Vogel ha optato per una formazione a cinque guardie per gran parte del secondo tempo, sperando che i Suns potessero rientrare in partita.

In realtà ha funzionato per un po', ma non sono riusciti a convertire con un tiro 8 su 35 (23%) da una distanza di 3 punti.

Entrambe le squadre erano a corto di personale, anche se i Clippers erano in condizioni peggiori. A Los Angeles mancavano Harden (piede) e Leonard (ginocchio). Phoenix giocava senza il centrocampista Jusuf Nurkic, che ha riportato una distorsione alla caviglia destra.

È stata l'ultima partita casalinga della stagione per i Suns, che hanno concluso la stagione regolare con tre partite in trasferta contro Clippers, Kings e Timberwolves.

