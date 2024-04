Michael Jordan era molto entusiasta della frenetica vittoria di Tyler Reddick a Talladega

Un finale caotico nella Geico 500 a Talladega ha eliminato Michael McDowell dalla pole position, mentre Tyler Reddick della 23XI Racing è balzato avanti ottenendo una straordinaria vittoria.

Nessuno era più entusiasta della vittoria dello stesso Michael Jordan, proprietario del team 23XI Racing della NASCAR, che si è presentato tardi ai box con l'equipaggio verso la fine della gara. Dopo che Reddick è riuscito a intrufolarsi in testa, Jordan è stato visto festeggiare con entusiasmo con la squadra ed era elettrizzato dal risultato dell'emozionante fine della gara.

Michael Jordan celebra la vittoria di Tyler Reddick a Talladega 📹@FSBradH pic.twitter.com/VRuOevHkg1 – Stretching frontale (@Frontstretch) 21 aprile 2024

Mentre festeggiava in Victory Lane, Jordan ha detto che era la prima volta che la squadra vinceva mentre era presente e ha paragonato l'energia della vittoria a quella di una partita di playoff NBA.

“Questo per me è come un playoff NBA”, ha detto Jordan della vittoria. Fox Sport. “Sono molto felice… Per noi vincere una gara importante come questa, significa molto per me, per l'impegno profuso dalla squadra. Guarda, sono totalmente coinvolto. Sono totalmente coinvolto. Io lo adoro.” Sostituisce gran parte della competitività che avevo nel basket… Sono molto contento del 23XI.”

Michael Jordan, '23, dietro la gara 23XI, festeggia dopo che il pilota della sua squadra, Tyler Reddick, ha vinto la GEICO 500 in… #Talladega .@ FOX54 Notizie pic.twitter.com/QFkRXjyZr1 – Simon Williams (@SimonHFWilliams) 21 aprile 2024

Nel tratto finale della gara, McDowell, che in quel momento era in testa, ha tentato di tenere il gruppo dietro di sé sterzando attraverso la pista, facendogli perdere il controllo e andare in testacoda. Nel caos causato dall'incidente di McDowell, Reddick è riuscito a intrufolarsi in testa al gruppo e rubare la vittoria, suscitando una risposta felicissima da parte di Jordan.