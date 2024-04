I posti migliori da vedere da Volusia

Qualcuno vuole lanciare un razzo per iniziare la settimana? UN Razzo SpaceX Falcon 9 Probabilmente verrà lanciato lunedì con i satelliti Internet Starlink.

Tempo permettendo, il lancio del razzo sarà visibile nel cielo notturno sopra la contea di Volusia lunedì 22 aprile. Di seguito è riportato un calendario dei prossimi lanci di razzi e come guardare il lancio del razzo SpaceX di questa settimana.

C'è un lancio di razzi oggi in Florida?

Ecco cosa sappiamo delle missioni di lancio missilistiche menzionate in Calendario dei lanci di razzi in Florida oggi Per questo mese, che viene aggiornato frequentemente. (Controlla spesso questo collegamento per gli orari e le date di lancio dei razzi poiché sono regolarmente soggetti a modifiche per diversi motivi.)

SpaceX verrà lanciato dalla Florida? Lunedì 22 aprile: SpaceX Starlink

Sebbene SpaceX non abbia confermato pubblicamente l'esistenza di questa missione, un avviso di navigazione emesso dalla National Geospatial-Intelligence Agency mostra che la finestra di lancio del razzo si aprirà lunedì notte.

Ecco alcuni dettagli sul prossimo lancio del razzo Falcon 9 di SpaceX:

un compito: Un razzo SpaceX Falcon 9 lancerà una costellazione di satelliti Internet Starlink dalla Space Coast.

Dalle 18:40 alle 23:11 EST di lunedì 22 aprile. un sentiero: sud-est.

sud-est. Boom sonico locale: NO.

NO. Atterraggio del booster: Nave drone nell'Oceano Atlantico.

Nave drone nell'Oceano Atlantico. Trasmissione in diretta: Inizia 90 minuti prima del decollo floridatoday.com/space.

Dove posso guardare il lancio di un razzo SpaceX online?

Se desideri guardare la copertura in diretta del lancio di missili, Squadra spaziale della Florida Today Gli aggiornamenti verranno forniti a floridatoday.com/space, a partire da circa 90 minuti prima dell'orario di lancio. Puoi scaricare l'app gratuita per iPhone, Android o scrivere floridatoday.com/space Nel tuo browser.

Nella contea di Volusia, appena a nord della contea di Brevard, sede del Kennedy Space Center e della stazione spaziale delle forze spaziali di Cape Canaveral, puoi avere una splendida vista del lancio di un razzo SpaceX, NASA o United Launch Alliance.

Le migliori viste per osservare i lanci di razzi da qui sono lungo la spiaggia. Guarda a sud. I lettori hanno anche riferito di aver visto lanci di razzi da New Smyrna Beach, Daytona Beach e Ormond Beach. Ecco alcuni siti consigliati:

• Spiaggia del sud di New Smirne (Canaveral National Seashore), potrebbero esserci costi di parcheggio. New Smyrna Beach dispone di 17 miglia di spiagge di sabbia bianca. Una cittadina balneare eclettica e pittoresca, nonostante la sua reputazione di “capitale mondiale dei morsi di squalo”, New Smyrna Beach è sempre stata un paradiso per i surfisti che vengono a godersi le onde.

Cena e partenza: Perfetto per un lancio di razzi SpaceX o NASA e per i migliori ristoranti sul lungomare della contea di Volusia

• Parco della spiaggia di Mary McLeod Bethune, 6656 S. Atlantic Ave., Nuova spiaggia di Smirne. Situata a 3,5 miglia a sud di New Smyrna Beach e 1 miglio a nord dell'ingresso di Apollo Beach al Canaveral National Marine Park, Python Beach dispone di servizi igienici, padiglioni per picnic, docce e circa 800 piedi di molo sulla spiaggia. Secondo il sito web della contea di Volusia. La vicina area del parco si trova sul lungofiume attraverso il South Atlantic Boulevard con campi da tennis, campi da pickleball, campi da basket e pallavolo, un parco giochi, un molo per la pesca e servizi igienici. Il fiume adiacente al parco può essere un ottimo posto per vedere lamantini, delfini e pellicani.

• Spiaggia dell'Apollo In Canaveral National Seashore (Spiaggia sud di New Smirne). Canaveral National Seashore si estende lungo la costa orientale della Florida nelle contee di Volusia e Brevard. Per arrivare ad Apollo Beach, prendi l'Interstate 95 fino all'uscita 249, quindi viaggia verso est finché non diventa la strada statale A1A. Segui la SR A1A in direzione sud fino all'ingresso del parco.

• Lungofiume di Oak Hill Fare La città più meridionale della contea di Volusia meridionale.

• Parco dell'alba275 River Road, Oak Hill

• Goodrich Seafood e Oyster House Ponte posteriore, 253 River Road, Oak Hill

• Sito storico nazionale di Seminole Rest211 River Road, Oak Hill

• Parco della brezza fluviale250 HH Burch Road, Oak Hill

• Parco Mary DeWeese, 178 N. Street. Gaines, Oak Hill. I servizi includono un edificio in affitto, parco giochi, campo da baseball, campi da basket, campi da tennis, bagni all'aperto, padiglioni, aree picnic e barbecue.

• Parco Nancy Cummings, 232 Cummings Street, Oak Hill. I servizi includono un parco giochi, campo da baseball, campi da basket, padiglione all'aperto e servizi igienici.

• Jimmy Van Sunrise Park, 275 River Road, Oak Hill. Questo sito ha circa 350 piedi di costa splendidamente restaurata, secondo la città di Oak Hill online. I servizi includono un padiglione, tavoli da picnic e strutture per il lancio del kayak.

• Molo municipale di AC Delbert DeWeese, 243 River Road, Oak Hill. I servizi includono un molo di osservazione lungo 520 piedi con due ponti coperti e posti a sedere, afferma il sito web della città di Oak Hill.

• Molo per il birdwatching Sulla River Road di fronte al molo municipale AC Delbert (vedi sopra). I servizi includono un molo di osservazione di 100 piedi.

Rick Neil È il corrispondente spaziale di Florida Today