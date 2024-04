La polizia di Dallas ha emesso un mandato di arresto per il capo dei capi Rashi Rice

Mercoledì il dipartimento di polizia di Dallas ha emesso un mandato di arresto per Rashi Rice, wide receiver dei capi di Kansas City, in base al suo ruolo nell'incidente di sei veicoli avvenuto il mese scorso sulla North Central Expressway della città. Rice, 23 anni, deve affrontare sei capi d'accusa di collisione con lesioni, uno di collisione con gravi lesioni personali e uno di aggressione aggravata, in connessione con l'incidente del 30 marzo, ha detto la polizia. La polizia ha detto di aver emesso un mandato di arresto anche per Theodore Knox, 21 anni, con accuse simili.

“L'indagine ha stabilito che due conducenti, Knox alla guida di una Corvette e Rice alla guida di una Lamborghini, stavano accelerando sul lato sinistro della North Central Freeway, vicino a University Boulevard”, ha detto la polizia in un comunicato. “I conducenti hanno causato una collisione con reazione a catena che ha coinvolto altri quattro veicoli.”

La polizia ha aggiunto che la Rice e la Knox non erano in custodia mercoledì sera.

L'avvocato della Rice, Royce West, non ha risposto immediatamente ad una richiesta di commento, e la Rice non era disponibile per un commento. West ha ammesso durante una conferenza stampa la scorsa settimana che la Rice era alla guida della Lamborghini coinvolta nell'incidente.

West ha detto la scorsa settimana che la Rice ha informato gli investigatori, aggiungendo che la Rice sta collaborando con le autorità. West, un senatore dello stato del Texas, disse all'epoca che si aspettava che venissero presentate accuse. Ha anche detto che la Rice intende fornire assistenza alle persone coinvolte nell'incidente.

“Il signor Rice vuole assicurarsi che sia compreso e apprezzato il fatto che farà tutto il possibile per riportare le loro vite il più normale possibile in termini di infortuni e danni alla proprietà”, ha detto West. per averli aiutati a superare quella parte specifica di questa situazione.”

Lo ha detto la Rice in un comunicato Pubblicato la settimana scorsa sui social Ha incontrato gli investigatori della polizia di Dallas riguardo… [the] incidente.”

La Rice ha anche scritto: “Mi assumo la piena responsabilità del mio ruolo in questa vicenda e continuerò a cooperare con le autorità necessarie”. Mi scuso sinceramente con tutti coloro che sono stati colpiti [the] incidente.”

La polizia di Dallas ha dichiarato in una dichiarazione del 31 marzo di essere stata chiamata per un incidente con più veicoli intorno alle 18:25, ora centrale, del giorno prima. La polizia ha riferito che un'indagine preliminare ha stabilito che due conducenti, uno su una Corvette e l'altro su una Lamborghini, stavano accelerando nella corsia di sinistra.

Secondo tale dichiarazione, i conducenti “hanno perso il controllo”. La Lamborghini ha colpito la spalla e ha colpito il muro centrale, provocando una “collisione a catena” che ha coinvolto altri quattro veicoli, ha detto la polizia.

La polizia ha aggiunto in quella dichiarazione: "Gli occupanti della Lamborghini e della Corvette sono fuggiti tutti dalla scena senza fermarsi per verificare se qualcuno avesse bisogno di assistenza medica o per fornire le proprie informazioni". La polizia ha detto che due conducenti coinvolti nell'incidente sono stati curati sul posto dai soccorritori per "ferite lievi", mentre due occupanti di un'altra auto sono stati portati in ospedale con quelle che la polizia ha descritto come "ferite lievi".

Oltre a eventuali conseguenze legali, la Rice potrebbe subire azioni disciplinari da parte della NFL ai sensi della Politica di condotta personale. Ciò potrebbe significare una multa o una sospensione senza retribuzione.

La lega generalmente attende la fine del procedimento legale prima di prendere una decisione su un'eventuale disciplina. La NFL ha la possibilità di mettere un giocatore in congedo amministrativo retribuito inserendolo nell'elenco esente del commissario durante il procedimento legale. Ci sono pochi motivi per cui la lega intraprenda un'azione del genere a questo punto nel caso di Rice, dal momento che la NFL è in pausa e i Chiefs non giocheranno una partita della stagione regolare fino a settembre.

“Continuiamo a monitorare gli sviluppi in questa questione”, ha affermato la NFL in una dichiarazione rilasciata tramite un portavoce.

I Chiefs non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Rice è nata a Filadelfia ed è cresciuta vicino a Fort Worth. Ha frequentato il college nella zona di Dallas alla SMU. I Chiefs lo hanno scelto nel corso del secondo giro del Draft 2023.

È diventato il miglior ricevitore largo dei Chiefs man mano che la sua stagione da rookie progrediva, realizzando 79 ricezioni per 938 yard e sette touchdown mentre giocava in 16 delle 17 partite della stagione regolare. Ha aggiunto 26 ricezioni per 262 yard e un touchdown in quattro partite post-stagionali mentre i Chiefs hanno vinto il loro secondo Super Bowl consecutivo a febbraio a Las Vegas. La prossima stagione cercheranno di diventare la prima squadra della NFL a vincere tre Super Bowl consecutivi.