Gli eventi sono stati ritardati a causa delle abbondanti nevicate a Yanqing e Zhangjiakou

Un lavoratore spruzza disinfettante al Secret Garden Genting Grand, alle Olimpiadi di Pechino. (Dan Hodge/CNN)

I sentieri del Secret Garden Genting Grand a Zhangjiakui assomigliano a qualsiasi altro hotel in una stazione sciistica, ma ovviamente la stazione che ospita gli sport di montagna di Pechino 2022 non è solo un altro hotel.

Essere nel “circuito chiuso” che separa gli atleti e i partecipanti olimpici dal pubblico cinese significa che ci sono alcune stranezze con cui fare i conti.

Sei raggiunto nei corridoi da dozzine di dipendenti vestiti di materiale ignifugo, uno dei quali spruzza una “soluzione disinfettante” che odora di candeggina da un tubo attaccato al suo zaino Ghostbuster. Passano attraverso i loro spruzzatori almeno tre volte al giorno, coprendo il tappeto con la loro nebbia.

Il disinfettante implacabile sembra essere un tema durante i giochi, con insegne spray bianche che decorano tutto, dai chioschi informativi dell’aeroporto all’arrivo, uno schermo in PVC che ci separa dai nostri conducenti a circuito chiuso, alle macchie sulle scarpe nere dal tappeto appena spruzzato.

iFLYTEK Jarvisen, un traduttore intelligente basato sull’intelligenza artificiale sviluppato in Cina e utilizzato dai dipendenti e dai server dei ristoranti alle Olimpiadi di Pechino. (Dan Hodge/CNN)

Rompere la barriera linguistica a pranzo: Nella località di montagna di Zhangjiakou, gli hotel hanno ristoranti che vanno dal cibo cinese e occidentale alle catene di marchi come KFC e Pizza Hut.

Ma una cosa che hanno tutti in comune è la barriera linguistica tra i nostri clienti principalmente di lingua inglese e i nostri host di lingua mandarino. In Cina (quasi) che non ha Google, potrebbe esserci un’app per questo, ma alcuni di questi ristoranti scelgono di utilizzare altri dispositivi.

La tecnologia che a prima vista ricorda un telefono cellulare dell’inizio del ventunesimo secolo è in realtà iFLYTEK Jarvisen, un traduttore intelligente sviluppato in Cina. La nostra esperienza con la tecnologia è stata piacevole, il che ha sicuramente reso meno stressanti i pasti.