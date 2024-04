Una palla di fuoco illumina il cielo notturno del New Jersey dopo giorni di eclissi e terremoti

metropolitana

Mercoledì mattina presto un'enorme palla di fuoco ha illuminato il cielo del New Jersey, in quella che è già stata una settimana bizzarra di fenomeni naturali nel Garden State e nell'area circostante, tra cui un terremoto e un'eclissi solare.

Un apparente meteorite caduto sulla Terra ha creato una brillante striscia di luce, con residenti in diverse città del New Jersey – così come in alcune parti del Connecticut, New York e Pennsylvania – che hanno segnalato la vista. All'American Meteor Society.

Video della telecamera di sicurezza Pubblicato su Facebook Scritto da Linda Price Hines dalla sua casa a Wall Township, nel New Jersey, mostra il flash che vola attraverso il cielo in soli due secondi alle 3:43.

I residenti di almeno 10 città del New Jersey hanno riferito di aver visto la palla di fuoco. Wall Township, residenti nel New Jersey/Facebook

La palla di fuoco è stata catturata dalla telecamera mercoledì alle 3:43. Wall Township, residenti nel New Jersey/Facebook

L'avvistamento è stato segnalato anche da persone dal Delaware al Connecticut. Wall Township, residenti nel New Jersey/Facebook

Il sito web dell'AMS, che consente alle persone di autodenunciare le proprie esperienze, mostra che ci sono state numerose segnalazioni di avvistamenti da parte dei residenti della zona nello stesso periodo.

Un uomo, che ha dato il suo nome come Darren T., ha detto di aver visto la luce a Hackettstown nella contea di Warren, a circa 50 miglia a ovest di New York City.

“Questa era la prima volta che vedevo una cosa del genere nella mia zona”, ha scritto nel suo rapporto. “Ho visto le stelle cadenti, ma questa è stata la prima volta che l'ho notato.”

Christina Fee, residente a Linden, nel New Jersey, ha detto che era appena uscita dalla doccia intorno alle 3:40 quando è stata disturbata da ciò che ha visto nel cielo.

“Ho visto un colore brillante, quasi verde neon, cadere dal cielo. Non c'erano lunghe scie o altro, ma è caduto ed è scomparso”, ha scritto. “Stavo guardando attraverso la finestra, quindi potrebbe aver influenzato la mia vista”. ma sono rimasto lì interdetto, mi sono precipitato a raccontare al mio amico quello che avevo visto e sono subito andato online per verificare se era normale.

Don Bee, di Mount Kisco nella contea di Westchester, New York, lo ha definito “incredibile”.

Ha notato che era “un po' surreale”.

