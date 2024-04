Risultati, vincitori e voti di AEW Dynamite mentre CM Punk distrugge Jack Perry

La AEW ha mandato in onda dei veri filmati dietro le quinte di CM Punk che combatte contro Jack Perry all'AEW All In. Credito: AEW

La AEW è dinamite Pubblicizzato Gli Young Bucks stanno trasmettendo filmati di vita reale della famosa rissa tra CM Punk e Jack Perry dal pay-per-view AEW All In dello scorso anno. Dopo molte speculazioni sul fatto che questa sarebbe stata un'esca e un cambio, con The Young Bucks che potenzialmente attaccavano il pubblico della AEW, il leggendario tag team ha finito per trollare se stesso. La AEW ha mandato in onda dei veri filmati dietro le quinte del wrestler a contratto della WWE CM Punk Colpisci l'Inferno da uno dei suoi quattro angoli.

La clip di Young Bucks è stata una risposta diretta a CM Punk che raccontava la sua versione della storia ad Ariel Helwani riguardo a Brawl In. Sfortunatamente per Tony Khan e la AEW, il filmato era in gran parte coerente con la storia di CM Punk. Se non altro, ha fatto sembrare CM Punk più duro di quanto avesse lasciato intendere in un combattimento unilaterale che non è durato più di 30 secondi prima che si sciogliesse.

In uno spettacolo che ha attirato meno di 3.000 fan, la AEW continua a prenotare le trame e a pubblicarle online. Se la AEW non crescerà rapidamente, la sua insistenza nel fare affidamento sulle trame di wrestling online ne segnerà la fine.

Risultati AEW Dynamite | 10 aprile 2024

Adam Copeland ha difeso. La figlia di Zero Meadow | Campionato AEW TNT

CM Ritmo punk. Jack Perry | Filmati dietro le quinte della AEW All In 2023

Le performance di Shane Taylor sono state travolgenti. Chris Jericho, Falco e Katsuyori Shibata

Kazuchika Okada def. Cristiano Argento

Maria May def. Sto arrivando

Samoa Joe ha battuto. Dustin Rodi | Eliminatore del titolo mondiale AEW

Vendita biglietti AEW Dynamite

Sede della AEW Dynamite: Charleston Coliseum (Charleston, West Virginia)

Biglietti AEW Dynamite distribuiti: 2.971

Biglietti AEW Dynamite disponibili: 341

CM Punk contro Jack Perry e AEW | Programma di lavoro e budget

Vincitori dell'AEW Dynamite e loro voti

Strickland ha litigato con Samoa Joe

Saggiamente, la AEW non ha dato il via al suo show con filmati esclusivi di AEW All In. È molto probabile che questo verrà salvato per l'evento principale, quindi il piccolo pubblico online interessato dovrà aspettare.

Samoa Joe contro Dustin Rhodes avrebbe dovuto iniziare al Dynamite, ma Joe è stato saltato da Swerve Strickland che ha fatto un numero sul campione del mondo AEW. Il team di annunci della AEW ha dovuto comportarsi come se fosse stato colto di sorpresa e lo spettacolo è stato posticipato rispetto al programma.

Deviazione rispetto al grado di litigio atmosferico: b

Adam Copeland Dave. Figlia di Zero Mido

Penta El Zero Miedo (kayfabe) si è ritirato impreparato per competere contro Adam Copeland all'inizio dello spettacolo.

Dopo la pausa, sullo schermo era visualizzata una mappa in sovrimpressione. Non penso che questa fosse una situazione come la vaga vignetta della WWE in Raw After Mania. Sembrava un errore legittimo da parte della AEW. Il tempo lo dirà.

I tifosi hanno cantato “Andiamo Adam” mentre Pinta El Zero Mido ha mantenuto il controllo.

C'è stato un conto alla rovescia di 20 minuti per il tanto chiacchierato segmento di The Young Bucks intorno alle 17:18 PT. Excalibur ha detto che il conto alla rovescia potrebbe cambiare a causa del limite di tempo di 30 minuti di questa partita.

Penta El Zero Miedo ha preso il controllo della maggior parte della partita – a un certo punto Excalibur l'ha definita il “leader dominante” – il che ha reso meno sorprendente quando ha perso.

Dopo che Copeland vinse, Brody King interruppe la partita per attaccare Copeland. Ciò ha portato The House of Black ad affrontare Copeland, Eddie Kingston e Jay Brisco alla AEW Dynasty.

In quella che divenne rapidamente la trovata più divertente della AEW, Katsuyori Shibata usò un traduttore per chiedere a Rene Paquette “Qual è il suo problema?” Dopo un promo di Chris Jericho. Shibata ha quindi utilizzato lo stesso traduttore per completare il contratto di Paquette.

Filmato della partita tra CM Punk e Jack Perry di The Young Bucks Air da AEW All In

Gli Young Bucks hanno parlato del loro popolare video match Brawl In Reale come il vetro che ha causato quella lite. Nick Jackson ha detto che gli Young Bucks erano distratti da quello che è successo nel backstage, motivo per cui hanno perso contro FTR all'All In. Indicano Jack Perry come capro espiatorio. Se non ti piace Jack Berry, questo è un tuo problema, ha detto Matt Jackson. Senza menzionare il nome di CM Punk, dissero che la persona che aveva litigato con Perry era un amico di FTR.

Gli Young Bucks hanno mandato in onda il filmato e, come molti si aspettavano, è stata più una lotta di quanto CM Punk avesse detto, ma non abbastanza da far temere a Tony Khan per la sua vita. Punk ha detto ad Ariel Helwani:Non ho preso a pugni nessunoHo soffocato un po' qualcuno. Questo è fondamentalmente quello che è successo, anche se Punk ha tirato un pugno o due.

Dopo il filmato, FTR ha realizzato un promo professionale della AEW Simile a Copeland la scorsa settimana. A loro merito, il gruppo alla fine è riuscito a portare il pubblico dalla propria parte nonostante l'energia imbarazzante nell'arena. Se c'è una cosa carina che posso dire su questo aspetto del baseball, è che la AEW ha fatto del suo meglio per renderlo parte della trama attuale tra The Young Bucks e FTR.

Gli Young Bucks presentano CM Punk in cambio di filmati di livello F

Shane Taylor Promozioni Def. Lionhawk e Katsuyori Shibata

Ospreay taglierà a Forte promozione Mentre continua a parlare della quantità di wrestling che vedremo tra lui e Bryan Danielson in AEW Dynasty. Ha descritto ancora una volta la AEW come “dove si trova il miglior wrestling”. Se solo questa partita avesse una vera storia umana al di là di due uomini che si rotolano su un tappetino.

Katsuyori Shibata ha dominato questa partita intrappolando Lee Moriarty in una Sleeper Hold. Ma a causa di una discussione tra Chris Jericho e Hawk, Shane Taylor ha rotto il controllo e Moriarty è riuscito a trovare un'opportunità e vincere la partita.

Grado STP rispetto a LionHOOK e Shibata: B-

Kazuchika Okada Dave. Cristiano Argento

Questa è stata una partita di squash che Kazuchika Okada ha vinto facilmente. Dopo la partita, Okada ha accettato la sfida del PAC. PAC ha affrontato Okada, ma gli Young Bucks sono saliti sul ring sulle note di “CM Punk”. Esatto, questi tacchi hanno fatto un pasticcio e hanno prenotato CM Punk per diventare il miglior babyface della compagnia.

Gli Young Bucks raggiungono l'EVP Trigger al PAC. A nessuno importava davvero perché gran parte del calore andava a CM Punk. Non ha aiutato il fatto che la folla fosse piccola.

Mi chiedo quanti fan occasionali pensino che questa sia una preparazione per il ritorno di Punk, perché credetemi quando dico che non tornerà presto in AEW. Punk tornerà in WWE sul ring prima di tornare in AEW e l'uomo è attualmente fuori dal ring a causa di un grave infortunio al tricipite. Che casino.

Kazuchika Okada contro Cristiano Argento Grado: C

Maria May Dave. Sto arrivando

Toni Storm e Thunder Rosa si sono impegnati in un brindisi con champagne che si è concluso con Storm che ha lanciato champagne in faccia a Rosa e l'ha colpita.

Mariah May e Anna Jay hanno fatto avanti e indietro, con May che alla fine ha sconfitto Jay con un roll-up. Dopo il match, Mina Shirakawa ha versato dello champagne nella bocca di Maria Mai e l'ha baciata di nuovo.

Nel backstage, dopo un'intervista con Mercedes Moon, le luci si sono spente e Moon è stato aggredito. Ho la forte sensazione che questo sia ciò che ha fatto Chris Statlander.

Maria May contro Anna Jay Grado: B

Samoa Joe Dave. Dustin Rodi

La AEW ha fatto un picture-in-picture e quando è uscito, Rhodes era un disastro.

Verso la fine della partita, Rhodes ha vinto il campionato AEW, provocando la squalifica. Rhodes tornò in sé e gettò da parte la cintura, portando a un Rhodes Crossover. Sorprendentemente, questo non ha portato a canti “Cody”. Hanno continuato a radunarsi dietro Dustin.

Sia che la AEW stesse cercando di trarre vantaggio dalla trama di Cody Rhodes o meno, Dustin ha dato il massimo in una brutale partita contro Samoa Joe.

Samoa Joe ha vinto colpendo Dustin Rhodes con la cintura del campionato dietro la schiena dell'arbitro. Dopo il match, un arrabbiato Swerve Strickland attaccò di nuovo Joe mentre Samoa Joe fuggì nei panni di Jack Perry dopo il suo combattimento nel backstage con Punk.

Samoa Joe contro Dustin Rhodes Grado: B+