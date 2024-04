Un uomo del Texas sarà testimone della 13a eclissi solare all'età di 105 anni

Nel 1963, Laverne Beiser e la sua famiglia salirono su una Oldsmobile station wagon e guidarono per quasi 2.000 miglia dal Texas al Maine per vedere le loro auto. Prima eclissi solare .

Dopo quel viaggio, ha detto Beiser, sapeva che avrebbe percorso migliaia di chilometri in più con la sua macchina.

Nel corso dei successivi sei decenni, osservò altre 11 eclissi, viaggiando ovunque dal Nuovo Messico al Mar Nero per ottenere la visione perfetta.

Ora Besser, 105 anni, spera in un ultimo momento all'ombra della luna. Questo fine settimana, una delle sue nipoti lo porterà da Fort Worth a casa di sua figlia a Plano, in Texas, così potrà vedere la sua tredicesima eclissi solare, l'ultima eclissi solare totale osservata negli Stati Uniti dal 2018. 20 anni .

“Forse la prossima volta non ci sarò”, ha detto Besser, il cui compleanno è a giugno. “Quindi spero che il tempo cooperi abbastanza a lungo da permettermi di vedere questo. Prego per il tempo sereno.”

Ha detto che farà il viaggio di un'ora da Fort Worth a Plano perché lì l'eclissi avrà un minuto in più, il che significa che il sole sarà completamente oscurato.

Si prevede che il cielo sarà nuvoloso in gran parte del Paese durante l'eclissi di lunedì, ma Beiser, alla sua età, è abituato a superare le probabilità.

Besser ha smesso di guidare qualche anno fa e ora ha una badante da quando sua moglie, Marion Besser, è morta l'anno scorso. Ha detto che gli piace ancora aggiustare i suoi telescopi fatti in casa e ammirare il cielo notturno.

“Molti bambini moderni nelle grandi città non hanno mai visto un cielo stellato prima”, ha detto Beiser. “I ragazzi di oggi non ne sanno niente Grande Carro E il Stella del Nord. Mi sono sempre sentito fortunato crescendo e vedendo la Via Lattea ogni notte.