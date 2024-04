Bronny James della USC entra nel draft NBA, portale trasferimenti

Bronny James, guardia matricola della USC, entrerà nel Draft NBA 2024 mantenendo la sua idoneità al college ed entrerà anche nel portale dei trasferimenti, ha detto venerdì su Instagram.

Ci si aspettava che James avrebbe avuto un grande impatto alla USC dopo aver ottenuto tutti gli onori del McDonald's al liceo, ma un infarto a luglio e una procedura per curare un difetto cardiaco congenito lo hanno messo da parte per cinque mesi e hanno gravemente influito sulla sua produttività come matricola alla USC. Università. . Università della California del Sud.

James ha segnato una media di 4,8 punti, 2,8 rimbalzi e 2,1 assist in 19 minuti a partita.

L'allenatore dell'USC Andy Enfield è partito di recente per la SMU e giovedì i Trojan hanno assunto Eric Musselman dall'Arkansas.

A seguito dell'arresto cardiaco e delle procedure cardiache, James dovrà essere valutato e approvato dal Comitato Fitness to Play della NBA prima di poter partecipare agli allenamenti di squadra, essere scelto a maggio o selezionato nel draft. Può intervistare le squadre senza autorizzazione medica.

Il nuovo contratto collettivo della NBA prevede che i giocatori invitati al Draft di Chicago partecipino all'evento di scouting delle squadre e si sottopongano a un esame fisico.

Il piano pre-bozza prevede che James incontri i team target per allenamenti e interviste prima della scadenza del 31 maggio per rimanere nella bozza e vedere se c'è una potenziale posizione di sviluppo – indipendentemente dalla posizione nella bozza – che avrebbe senso per lui rimanere nel progetto.

“Non apprezzo tanto un giovane giocatore che entra nella lotteria quanto lo metto nella squadra giusta nella giusta situazione di sviluppo”, ha detto a ESPN a marzo l'agente Rich Paul, il CEO di Klutch Sports che rappresenterà James.

Paul rappresenta anche il padre di Bronny, LeBron James. Un fattore che non influenzerà la decisione di Bronny è la condizione che finisca per giocare nella stessa squadra di suo padre.

“LeBron vuole che Bronny sia un uomo se stesso”, ha detto Paul a ESPN a marzo.

Se Bronny James decidesse di tornare al college e trasferirsi altrove, Duquesne dovrebbe essere tra i suoi principali interessi, dicono le fonti. Il nuovo allenatore di Duquesne, Drew Joyce, era un compagno di squadra di LeBron al liceo e amico di lunga data della famiglia di James. Joyce è stata promossa a capo allenatore dopo che Keith Dambrot si è ritirato dopo il torneo Atlantic 10 e si è diretto al torneo NCAA. Dambrot era l'allenatore del liceo di James e Joyce a St. Vincent-St. (Maria ad Akron, Ohio).