L'Indiana Fever seleziona Kaitlyn Clark numero 1 dell'Iowa State nel Draft WNBA 2024

NEW YORK — Caitlin Clark è ufficialmente diventata professionista.

Clark, il volto da record del basket universitario femminile, è stata selezionata al numero 1 assoluto dall'Indiana Fever nel draft WNBA 2024 lunedì sera alla Brooklyn Academy of Music.

“Ero un po' nervoso prima della selezione”, ha detto Clark ridendo durante un'intervista con Holly Rowe di ESPN. “Ho sognato questo momento fin da quando ero in seconda elementare, e ci è voluto molto duro lavoro, molti alti e bassi, ma più di ogni altra cosa, solo cercare di abbracciarlo.”

Los Angeles ha scelto Cameron Brink della Stanford University come scelta numero 2. Rimarrà in California e darà agli Sparks un giocatore a doppio senso. Il prolifico marcatore è stato anche il Naismith Difensore dell'anno. Gli Sparks dovevano sostituire la giocatrice in franchising Nneka Ogwumike, che era partita per Seattle in libera agenzia.

La madrina di Brink, Sonya Curry, è la madre della star dei Golden State Warriors Stephen Curry.

“Ho fatto FaceTimed con Steve cinque minuti prima dell'inizio dello spettacolo, e lui ha detto di divertirmi”, ha detto Brink. “Può condividere molti ottimi consigli da quando ha attraversato questa fase. Rendi le cose divertenti perché possono essere stressanti.”

Brink è il terzo giocatore di Stanford ad essere selezionato tra i primi due del draft WNBA, unendosi a Cheney e Nneka Ogwumike. L'unico college che ne ha di più è UConn.

Chicago aveva la terza scelta, che Sky ha utilizzato per selezionare Camila Cardoso della Carolina del Sud, MVP delle Final Four per il 2024. Cardoso ha avuto una settimana impegnativa, aiutando i Gamecocks a vincere il campionato nazionale per completare una stagione imbattuta. Domenica ha partecipato alla parata del campionato della squadra prima di recarsi a New York.

Gli Sparks tornarono al numero 4 e selezionarono Rekia Jackson del Tennessee, che era uno dei cinque giocatori della SEC ad aver segnato una media di almeno 20 punti e 5 rimbalzi in più stagioni negli ultimi 25 anni. Jackson è uno dei due giocatori del Tennessee con 30 punti e 10 rimbalzi in una partita del torneo NCAA, l'altra è Candace Parker, che ha anche iniziato la sua carriera con gli Sparks.

La guardia dello stato dell'Ohio Jesse Sheldon è andata al numero 5 ai Dallas Wings, mentre i Washington Mystics hanno preso Aaliyah Edwards dell'UConn al numero 6. Edwards ha stabilito i massimi della sua carriera sia nei punteggi (17,6 punti a partita) che nei rimbalzi (9,2 punti a partita) nel 2023-24.

The Sky è poi passato al numero 7 per selezionare la stella della LSU Angel Reese, il quarto giocatore più eccezionale durante il campionato nazionale della LSU nel 2023. Reese ha 61 doppi doppi nelle ultime due stagioni, la maggior parte in Division I e LSU. storia, dietro solo a Sylvia Fowles.

Il Caitlin Clark Show si dirige in Indiana • Leader di tutti i tempi in carriera nella storia della Divisione I per uomini e donne

• Primo giocatore nella storia del DI – uomini o donne – con almeno 3.000 punti, 750 rimbalzi e 750 assist

• Primo giocatore nella storia del DI, uomo o donna, a raggiungere 3.000 punti e 1.000 assist

• Ha concluso la sua carriera come leader di tutti i tempi in punti, assist e triple nella storia dei tornei NCAA.

• Primo giocatore nella storia del DI a guidare la nazione nel punteggio in 3 stagioni diverse (2020-21, 2021-22, 2023-24)

• Ha ottenuto o assistito con il 53,5% dei punti dell'Iowa State in 4 anni con il programma

“Sono entusiasta di giocare con Camila: gioco contro di lei dai tempi del liceo”, ha detto Reese, la scelta più alta presa dalla LSU dai tempi di Fowles nel 2008 (seconda assoluta).

Alyssa Bailey dello Utah è stata scelta all'ottavo posto assoluto dai Minnesota Lynx. Bailey ha segnato una media di 21,1 punti nelle ultime due stagioni, classificandosi al quarto posto nella Divisione I dietro solo a Clark (29,7), Tanya Latson (21,3) e Makenna Hofschild (21,3).

I Wings hanno preso Carla Laite dalla Francia con la nona scelta. Leila Lacan, anche lei francese, si dirige al Connecticut Sun al numero 10. I New York Liberty, che hanno raggiunto le finali WNBA lo scorso anno, hanno selezionato Markisha Davis con l'undicesima scelta. Davis è diventato il quarto giocatore di Ole Miss ad essere selezionato al primo turno.

Clark, una guardia alta 1,80 e originario di West Des Moines, Iowa, entra nel campionato in cima al mondo. Due volte Giocatrice Nazionale dell'Anno, Clark ha concluso la sua carriera universitaria con 3.951 punti, il massimo nella storia della Divisione I maschile e femminile, mentre spingeva gli Iowa Hawkeyes a presenze consecutive in partite per il titolo nazionale, le prime nella storia del programma . .

La sua tripla, gli assist e la potenza di fuoco offensiva (ha segnato una media di 31,6 punti a partita da senior e 28,4 punti in carriera) hanno attirato grandi folle a Iowa City e in viaggio, distruggendo gli ascolti televisivi in ​​diverse città. Reti televisive e piattaforme di streaming lungo il percorso.

Ha la sua scatola di cereali, spot pubblicitari della State Farm e lo scorso fine settimana è apparsa come se stessa al “Saturday Night Live”. Ora, la sua più grande sfida e la più grande opportunità l’attendono.

“Se lo è guadagnato, ed è per questo che sono così orgoglioso di lei”, ha detto Clark a Rowe.

I Fever non compaiono nei playoff dal 2016, l'ultima stagione dei leggendari Tamika Catchings. Ma con Clark che si è unito al giocatore numero 1 dello scorso anno nell'Aaliyah di Boston, la coppia di forze generazionali sembra destinata a cambiare il corso della franchigia – e forse della lega – per gli anni a venire.

Scelte del primo turno della WNBA un gruppo giocatore scuola 1. Febbre Caitlin Clark Sì 2. Scintille Cameron Brink Stanford 3. Paradiso Camila Cardoso Carolina del Sud 4. Scintille Rekia Jackson Tennessee 5. Ali Jesse Sheldon Stato dell'Ohio 6. Sufi Aaliyah Edwards Yukon 7. Paradiso Angelo Reese LSU 8. Lince Alyssa Bailey Utah 9. Ali Carla Luce Francia 10. Il sole Laila Lacan Francia 11. Libertà Markisha Davis Vecchia signorina 12. Il sogno

Vincitore del titolo WNBA 2012, Indiana State è regredito dal ritiro di Catchings, registrando la peggiore percentuale di vittorie del campionato dall'inizio della stagione 2017 nonostante abbia selezionato le scelte della lotteria in ciascuno degli ultimi sette draft. Quattro di quei sette non fanno più parte della squadra.

Segni di progresso sono apparsi la scorsa stagione quando Boston, la squadra numero 1 di sempre, ha vinto 13 partite, il massimo da quando Catchings si è ritirato. Con Clark ora nel mix, sembra a portata di mano per la franchigia ottenere quella che è attualmente la serie attiva più lunga di mancate ai playoff della lega.

Clark, l'unica giocatrice femminile di Division I con più di 3.000 punti e 1.000 assist, avrà due giovani obiettivi simili ma d'élite a Boston, il Rookie of the Year in carica e Nalyssa Smith, una scelta della lotteria del 2022 che ha sviluppato una forte chimica con Monica Cinano e Hannah Stolke in Iowa, le relazioni che lei, Boston e Smith potrebbero stringere a Indianapolis entusiasmano le prospettive dei fan di Fever.

“L'organizzazione ha uno dei migliori giocatori di post in tutto il mondo. I miei occhi si illuminano per questo”, ha detto Clark.

Clark condividerà anche la zona di difesa con due guardie veterane Kelsey Mitchell, numero 4 nella lista dei marcatori di tutti i tempi della divisione I della NCAA e capocannoniere da tre punti della lega la scorsa stagione, oltre alla guardia di ritorno Erica Wheeler.

ESPN Statistics & Information e Associated Press hanno contribuito a questo rapporto.