La NASA conferma che l'oggetto precipitato su una casa della Florida era in realtà spazzatura spaziale proveniente dalla Stazione Spaziale Internazionale

La NASA ha confermato che il misterioso oggetto che si è schiantato sul tetto di una casa in Florida il mese scorso proveniva effettivamente dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Questa casa, situata nella città costiera di Napoli, appartiene ad Alejandro Otero. Poco dopo l'incidente dell'8 marzo, Ha detto Otero Si credeva che l'oggetto incriminato facesse parte di un pallet carico di 5.800 libbre (2.630 chilogrammi) di vecchie batterie che furono lanciate dalla Stazione Spaziale Internazionale nel marzo 2021.

E aveva ragione, secondo una nuova analisi dell'oggetto della NASA, condotta al Kennedy Space Center in Florida.

“Sulla base dell'esame, l'agenzia ha stabilito che i detriti sono un sostegno dell'attrezzatura di supporto di volo della NASA utilizzata per montare le batterie sulla base di ricarica”, hanno scritto i funzionari dell'agenzia in una nota. Aggiornamento oggi (15 aprile).

Hanno aggiunto che il pezzo cilindrico di spazzatura spaziale è fatto di una lega metallica chiamata Inconel. Pesa 0,7 kg e misura 10 cm di altezza e 4 cm di larghezza.

Puntone recuperato dall'attrezzatura di supporto al volo della NASA utilizzata per montare le batterie della ISS su una piattaforma di ricarica. L'elica è sopravvissuta al rientro attraverso l'atmosfera terrestre l'8 marzo 2024 e si è schiantata contro una casa a Naples, in Florida. (Credito immagine: NASA)

Le batterie all’idruro di nichel sono state gradualmente eliminate dopo che nuove versioni agli ioni di litio sono state consegnate alla Stazione Spaziale Internazionale per aggiornare l’alimentazione. Si prevedeva che la piattaforma e le batterie si bruciassero completamente nell'atmosfera terrestre, ma ciò non è accaduto e l'agenzia vuole sapere perché, hanno detto oggi i funzionari della NASA in un aggiornamento.

“La Stazione Spaziale Internazionale condurrà un'indagine dettagliata sullo smaltimento dei detriti e sull'analisi del rientro per determinare il motivo per cui i detriti sono rimasti e aggiornerà la modellazione e l'analisi, secondo necessità”, hanno scritto oggi i funzionari della NASA in un aggiornamento.

“Gli specialisti della NASA utilizzano modelli ingegneristici per stimare come gli oggetti si riscaldano e si disintegrano durante il rientro nell’atmosfera”, hanno aggiunto. “Questi modelli richiedono parametri di input dettagliati e vengono aggiornati regolarmente quando si scopre che i detriti sono sopravvissuti al rientro atmosferico sulla Terra”.

L'esperienza di Otero ci ricorda che c'è un'enorme quantità di hardware che vola sopra le nostre teste.

Secondo l'Agenzia spaziale europeaL'orbita terrestre ospita circa 36.500 pezzi di spazzatura spaziale larghi almeno 4 pollici (10 cm) e 130 milioni di oggetti con un diametro di almeno 1 mm. Anche questi piccoli frammenti rappresentano un pericolo per i satelliti e altre risorse orbitali, a causa delle enormi velocità a cui viaggiano. Ad esempio, a un’altitudine di 250 miglia (400 chilometri) – l’altitudine media della Stazione Spaziale Internazionale – la velocità orbitale è di circa 17.000 miglia all’ora (27.400 chilometri all’ora).

A quanto pare, alcuni di questi rifiuti ritornano sulla Terra di tanto in tanto. Ad esempio, gli stadi principali del potente razzo cinese Long March 5B da 23 tonnellate cadono regolarmente fuori controllo circa una settimana dopo il lancio, con grande costernazione della comunità spaziale internazionale.

A proposito, la nuova analisi della NASA potrebbe avere conseguenze finanziarie per l'agenzia e per Otero.

“Aspetto con impazienza la comunicazione dalle agenzie responsabili, poiché la loro assistenza è fondamentale per risolvere i danni causati da questo lancio intenzionale, ma ancora più importante è come sarà organizzato il carico utile in futuro, in modo che bruci completamente al rientro”, ha detto Otero . Via X ha scritto l'8 marzoQuesto avvenne poco dopo che la sua casa fu bombardata.