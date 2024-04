Taylor Swift balla e altro ancora

Il sole è tramontato nel primo fine settimana di Coachella.

Mentre le superstar Lana Del Rey, Tyler, the Creator e Doja Cat hanno suscitato interesse con i loro set da headliner, c'era più eccitazione oltre l'area del festival.

Ecco tutti i momenti costellati di stelle che non avrebbero potuto essere catturati dal vivo.

Giovedì 11 aprile

Per dare il via al fine settimana del festival, Kendall Jenner e FWRD hanno organizzato un ricevimento di benvenuto al The Parker di Palm Springs. Lì, gli ospiti – tra cui Faye Khadra, Evan Mok, Madison Pettis, Ryan Destiny, Raisa Girona, Chief Brand Officer di Revolve e il CEO Michael Minty – hanno gustato cocktail di Jenner's 818 Tequila e musica del deejay Brittany Sky.

L'evento prevedeva anche un primo sguardo a Jenner Nuova modifica al FWRDche presenta stili di Jean Paul Gaultier, The Row, Saint Laurent, Bottega Veneta, KHAITE, A.Emery e Christopher Esber.

Venerdì 12 aprile

Venerdì pomeriggio, l'amore è cieco L'allume Mika Lussier è stato visto inseguire i cappelli Kemo Sabe al pop-up del marchio occidentale alla Gallery Desert House presentato da PATRÓN EL ALTO vicino all'area del festival.

Dopo l'orario di chiusura, celebrità tra cui Billie Eilish, Megan Fox, Tyga, Simu Liu, Becky G e Ariana Madix sono arrivate alla NYLON House, che presentava DJ set di Sofi Tukker, Blond:ish e Tinx & Lucas.

La casa di nylon nel deserto di Megan Fox 2024 Inserito da Smirnoff ICE il 12 aprile 2024.

Chelsea Lauren/Shutterstock per BDG



Simo Liu all'evento Nylon House tenutosi durante il Coachella Music and Arts Festival il 12 aprile 2024.

Gilbert Flores/WWD tramite Getty Images



Becky G alla NYLON House in the Desert 2024 presentata da Smirnoff ICE il 12 aprile 2024.

Chelsea Lauren/Shutterstock per BDG



Ariana Madix alla NYLON House in the Desert 2024 presentata da Smirnoff ICE il 12 aprile 2024.

Chelsea Lauren/Shutterstock per BDG



Landon Parker e sua sorella Alabama Parker alla NYLON House in the Desert 2024 presentata da Smirnoff ICE il 12 aprile 2024.

Chelsea Lauren/Shutterstock per BDG



Sabato 13 aprile

Revolve ha dato il massimo alla nostalgia degli anni 2000 al settimo Revolve Festival annuale, che ha visto la partecipazione di set di Ludacris, T-Pain, Sean Paul, Ying Yang Twins, Nina Sky, Kim Lee e Siobhan Bell.

Quest'anno, Revolve ha offerto agli ospiti una nuova esperienza nella sua nuova sede al Parker Palm Springs. Le opzioni di cibo e bevande includono Raising Cane's e Cosmic Bliss con i sundaes alla fragola firmati Hailey Badlwin Bieber, una varietà di offerte sponsorizzate dal Family Style Fest (Mr. Charlies, Yeastie Boys e Wanderlust Creamery) e cocktail offerti da 818 Tequila. e Kylie Jenner Sprinter Vodka Soda. Le opzioni analcoliche includono la nuova edizione limitata Red Bull Summer Edition Caruba Elderflower, LaCroix Sparkling Water e VOSS Water.

Nell'area moda e lifestyle, gli ospiti hanno potuto fermarsi allo stand fotografico di Rhode e prendere un paio di occhiali da sole dal pop-up Quay. Hanno anche ricevuto una crema solare gratuita da Supergoop! Ho partecipato al concorso Shoot a Hoop per vincere scarpe da PF Flyers.

Taylor Hill al Revolve Festival: il settimo evento annuale di moda, musica e lifestyle che si è tenuto durante il Coachella Music and Arts Festival il 13 aprile 2024 a Palm Springs, California.

Gilbert Flores/WWD tramite Getty Images



Ad un certo punto della giornata, Pepper si è fermata quando l'ha attivata. Intorno alle 15, la modella Taylor Hill si è presa una pausa dal sole del deserto per godersi un po' d'ombra con le sue amiche.

Alle 15:13, Emma Roberts ha ballato “Oye Mi Canto” di Nina Skye. Più tardi, ho fatto delle foto con lei Regole di Vanderpump“James Kennedy e Allie Lieber.

Ally Leoper e James Kennedy partecipano al Revolve Festival 2024 al Revolve Hotel il 13 aprile 2024 a Palm Springs, California.

Araya Doheny/Getty Images per Spin)



Emma Roberts al Revolve Festival: il settimo evento annuale di moda, musica e lifestyle che si è tenuto durante il Coachella Music and Arts Festival il 13 aprile 2024 a Palm Springs, California.

Gilbert Flores/WWD tramite Getty Images



Alle 15:30, gli Ying Yang Twins hanno iniziato il loro set, dove hanno cantato canzoni come “Salt Shaker” e “Get Low” e hanno anche lanciato braccialetti di perline al pubblico.

Poco prima delle 16 Noah Beck ha scattato delle foto con gli amici all'ingresso del Revolve Festival.

Verso le 16, Sean Paul è salito sul palco, cantando successi come la sua collaborazione con Beyoncé “Baby Boy”, “Like Glue”, “We Be Burnin'” e “Temperature”. Ha anche rivolto un dolce saluto a sua moglie Jodi prima di lanciarsi nella sua collaborazione con Clean Bandit “Rockabye”.

Poco prima delle 17:00, T-Pain ha iniziato a salire sul palco cantando brani preferiti come “Cyclone”, “2 Step (Remix)”, “I'm Sprung”, “Can't Believe It” e “Bartender” e “Buy “. “Sei ubriaco.”

Alle 17:07, Tyga arrivò con Alexander “AE” Edwards (senza la fidanzata Cher) e fu scortato nell'area VIP. Più o meno nello stesso periodo, Lili Reinhart è stata vista osservare il palco da una zona d'ombra da alcuni VIP.

Lili Reinhart partecipa al Revolve Festival 2024 al Revolve Hotel il 13 aprile 2024 a Palm Springs, California.

Araya Doheny/Getty Images per Spin



All'interno dell'area VIP, Nina Dobrev si è divertita a ballare e cantare al ritmo della musica con il suo ragazzo, Shaun White. Ad un certo punto, Dobrev e White hanno condiviso un hamburger del ristorante vegano Mr. Charlie.

Nina Dobrev e Shaun White al Revolve Festival: il 7° evento annuale di moda, musica e lifestyle tenutosi il 13 aprile 2024 a Palm Springs, California.

Gilbert Flores/WWD tramite Getty Images



YG, Tyga e Teyana Taylor sembravano divertirsi ballando sul set di Ludacris, mentre il rapper salutava YG dal palco. Durante il suo set, Ludacris ha eseguito la sua collaborazione con Usher “Yeah!” Ha collaborato con Justin Bieber, “Baby”, per quella che ha detto è stata la prima volta in 15 anni. “Potrei fare questo dannato disco ogni volta che ci esibiamo!” Ha detto mentre si lanciava nell'introduzione di “Baby” per la seconda volta.

Tyga partecipa al Revolve Festival 2024 al Revolve Hotel il 13 aprile 2024 a Palm Springs, California.

Araya Doheny/Getty Images per Spin



Teyana Taylor al Revolve Festival: il settimo evento annuale di moda, musica e lifestyle che si è tenuto durante il Coachella Music and Arts Festival il 13 aprile 2024 a Palm Springs, California.

Gilbert Flores/WWD tramite Getty Images



Ludacris ha anche eseguito le sue collaborazioni con Fergie “Glamorous”, “Money Maker”, “What's Your Fantasy”, “How Low”, “My Chick Bad” e “Move Bitch”.

Più tardi nella notte, Revolve ha ospitato un afterparty con PIZZASLIME a cui hanno partecipato i Biebers, Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos, Lauren Sanchez, Barry Keoghan, Sabrina Carpenter, Rihanna e A$AP Rocky.

A$AP Rocky e Rihanna in PIZZASLIME.

Rafael Avcioglu



Vicino all'area di Coachella, il Neon Carnival di Brent Bolthouse ritorna al Desert International Horse Park per la sua 13a celebrazione. La festa prevedeva cocktail analcolici di Liquid IV, cocktail di tequila PATRÓN EL ALTO e un'attivazione di Levi's.

Ruota panoramica al neon del carnevale il 13 aprile 2024.

Al Powers / Carnevale al neon



Taylor Swift e il suo fidanzato Travis Kelce sono arrivati ​​all'ingresso VIP del locale tenendosi per mano, circondati dalla sicurezza. Mentre camminavano sul pavimento, si sentì qualcuno tra il pubblico dire: “Quello è Taylor Swift?” I due sono stati visti Ballate insieme a ritmo di musica Da “Cruel Summer” di Swift.

Ice Spice e Taylor Swift al Neon Carnival tenutosi durante il Coachella Music and Arts Festival il 13 aprile 2024.

Gilbert Flores/WWD tramite Getty



Dopo aver terminato il suo set al Coachella, Ice Spice è stata avvistata nel backstage come parte dell'entourage di Swift e Kelsey, ballando fino a tarda notte.

Paris Hilton, Kyle Richards e Kesha al Neon Carnival il 13 aprile 2024.

Jennifer Johnson/Shutterstock per Neon Carnival



Paris Hilton è stata tra i primi ospiti ad arrivare, insieme a sua zia Kyle Richards. I due sono usciti con Kesha.

Spliff Star, Busta Rhymes e Anderson. Paak Liquid IV Presents Neon Carnival parteciperà il 13 aprile 2024.

Gerrit Clark/Getty Images



Busta Rhymes è stato un artista ospite a sorpresa, unendosi al palco principale per eseguire la sua canzone “Look at Me Now”.

Domenica 14 aprile

L'ultimo giorno del Coachella, Sheena Shay e suo marito, Brooke Davis, si sono ricaricati con un trattamento di idratazione IV presso la Gallery Desert House presentato da PATRÒN EL ALTO. Anche Jett Puckett, noto anche come il marito di Campbell “Pucky” Puckett, è entrato nella sauna in loco.

Sheena Shay alla NYLON House in the Desert 2024 presentata da Smirnoff ICE il 12 aprile 2024.

Chelsea Lauren/Shutterstock per BDG



Intorno alle 18:00, Lana Del Rey – vestita con un maglione lavorato a maglia, gonna, scarpe da ginnastica e borsa Chanel – è stata avvistata mentre cenava all'aperto al ristorante Norma nel Parker Palm Springs Hotel con suo padre, Rob Grant, e la sorella, Caroline. Grant, appena due giorni dopo aver fatto notizia. La Del Rey ha sorriso mentre parlava brevemente con due commensali, e si è sentita dire loro che viene spesso a Palm Springs.