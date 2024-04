Un trucco di combattimento mortale che il gioco non ti dice

Final Fantasy VII Rinascita'S Il combattimento frenetico ha molte sfumature oltre al semplice hack and slash. Ogni personaggio del tuo gruppo ha il proprio stile di gioco, i propri punti di forza e di debolezza e puoi personalizzarli personalizzando il design di ciascun eroe con Soggetti diversi. Tuttavia, esiste un trucco universale che può aiutarti a colmare la distanza nelle battaglie di cui il sequel di Square Enix non fa di tutto per parlarti.

Cancella il tuo calendario per la rinascita di Final Fantasy 7

Lo scambio tra i membri del partito è una parte essenziale del Nuova nascita. C'è la tentazione di restare semplicemente con il tuo personaggio preferito nelle battaglie, ma cambiare durante il combattimento è il modo in cui aumenti il ​​valore della tua squadra piuttosto che fare affidamento sui membri del gruppo IA per eseguire determinate abilità. Questo ti aiuta anche a costruire il tuo misuratore ATB per utilizzare ed eseguire abilità speciali Movimenti sinergici collaborativi. Anche se non è necessario terminare un combattimento, cambiare le cose durante il combattimento è il modo di giocare previsto Nuova nascita. Se vuoi sfruttare al massimo ciascuno di questi scambi, c'è un trucco che ti darà un valore aggiunto ogni volta che cambi.

Se tieni premuto il pulsante di blocco mentre sei bloccato su un nemico, passa a un altro membro del gruppo mentre difendi, il personaggio a cui passi Verrà eseguito un attacco sul bersaglio agganciato. Un altro vantaggio è che se sei limitato e bloccato a distanza, il membro del gruppo a cui passi si teletrasporterà attraverso il campo di battaglia per attaccare il nemico. Questo è ottimo per passare da un personaggio a distanza come Aerith o Barret a un combattente a distanza ravvicinata come Cloud, Tifa o Red XIII. Ecco un esempio che sono riuscito a realizzare interpretando Cait Sith e poi passando a Red XIII. Puoi vedere il nostro amico a quattro zampe muoversi dall'altra parte del campo di battaglia per attaccare quando cambi.

GIF : Square Enix/Kotaku

Anche se questa è solo una delle sfumature Final Fantasy 7 Rinascita Non ti parla del suo sistema di combattimento, lo abbiamo fatto Molti altri consigli Su come ottenere il massimo da Cloud e dalla sua squadra.