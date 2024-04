La polizia britannica sta indagando su una truffa di sexting “spear phishing” in cui il legislatore ammette di aver condiviso i numeri di telefono dei colleghi

Londra – La polizia britannica ha aperto un'indagine sui messaggi espliciti inviati a un parlamentare come parte di una presunta truffa di sexting contro i parlamentari, nell'ultimo allarme di sicurezza informatica che ha colpito il Parlamento. Il deputato conservatore William Wragg ha ammesso giovedì scorso di aver inviato i numeri di telefono personali di diversi colleghi a un uomo incontrato su un'app di incontri gay.

Wragg, 36 anni, ha detto al Times di averlo fatto sotto pressione, poiché il destinatario affermava di avere su di lui materiale compromettente.

Il deputato conservatore, che si dimetterà dalle prossime elezioni, ha detto: “Ero preoccupato perché avevo delle cose in mio possesso. Mi ha dato un numero WhatsApp, e ora non funziona”.

Si dice che abbia detto: “Ho ferito le persone a causa della mia debolezza. Avevo paura. Ho paura”.

Una foto d'archivio tratta da un video che mostra il deputato britannico William Wragg (in piedi), membro del Partito conservatore, mentre si rivolge alla Camera dei Comuni. Reuters



La truffa è stata descritta come un attacco di “phishing”, in cui mittenti apparentemente affidabili rubano informazioni personali o sensibili.

Il Cancelliere dello Scacchiere britannico, membro senior del gabinetto responsabile delle finanze del paese, ha affermato che le accuse di attacco informatico contro Warragh sono un “grande motivo di preoccupazione”.

Jeremy Hunt ha elogiato Ragg per aver offerto quelle che ha definito “scuse coraggiose e complete”, ma ha aggiunto che “la lezione qui per tutti i parlamentari è che devono stare molto attenti alla sicurezza informatica”, che secondo lui si applica a “membri del pubblico”. come loro stessi”. Bene, perché questo è qualcosa che tutti dobbiamo affrontare nella nostra vita quotidiana”.

La Cina è accusata di aver lanciato attacchi informatici contro il Regno Unito

Il mese scorso, il governo britannico ha convocato il principale inviato cinese a Londra per lamentarsi di una serie di attacchi informatici, anche contro parlamentari, e di precedenti accuse di spionaggio contro i legislatori da parte di Pechino.

Non c’erano prove chiare del coinvolgimento cinese nel prendere di mira Wragg e i suoi colleghi, come riportato per la prima volta da Politico questa settimana. Ma ancora una volta solleverà interrogativi sulla sicurezza informatica per i parlamentari e per il Parlamento britannico nel suo insieme.

Secondo il Times, anche due parlamentari hanno risposto alla lettera iniziale indirizzata loro con dei selfie sinceri.

La polizia del Leicestershire, nell'Inghilterra centrale, ha detto che gli agenti stavano “indagando su una segnalazione di comunicazioni dannose” inviata a un parlamentare locale il mese scorso.

“Sono stati denunciati alla polizia martedì 19 marzo. Le indagini sono attualmente in corso”, si legge in una nota.

Gli Stati Uniti accusano gli hacker cinesi

La rivelazione degli attacchi di phishing contro i legislatori britannici è arrivata meno di due settimane dopo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti Accuse annunciate contro sette cittadini cinesi Legato a un gruppo sponsorizzato dallo Stato, è stato accusato di aver preso di mira aziende statunitensi, insieme a funzionari politici, candidati e personale della campagna elettorale per promuovere “gli obiettivi di spionaggio economico e di intelligence straniera” del governo cinese.

Kaya Hubbard di CBS News riferisce che gli Stati Uniti hanno accusato le sette persone di far parte di un “gruppo di attori informatici dannosi” dietro una cospirazione per commettere intrusioni informatiche e frodi telefoniche, alcune delle quali hanno portato all'hacking riuscito di account di posta elettronica e telefonici . Record.



Biden parla con il presidente cinese Xi Jinping di intelligenza artificiale e cooperazione militare

“Questo caso serve a ricordare gli obiettivi che il governo cinese desidera colpire e intimidire i suoi critici, tra cui l'avvio di operazioni informatiche dannose volte a minacciare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e dei nostri alleati”, ha affermato il procuratore generale Merrick Garland. disse in una dichiarazione all'epoca.

A differenza degli attacchi di phishing descritti dalle autorità britanniche, che sembravano basarsi su messaggi di natura sessuale, il presunto schema di hacking al centro degli ultimi procedimenti giudiziari negli Stati Uniti si concentrava su e-mail inviate a persone e aziende che sembravano provenire dal notizia. punti vendita o giornalisti, ma contengono collegamenti di phishing nascosti che rimandano le informazioni a un server controllato dai presunti hacker.

Tra le persone prese di mira figurano il personale della Casa Bianca e delle agenzie federali, i membri del Congresso di entrambi i partiti politici e, in alcuni casi, i loro coniugi.

Il vice procuratore distrettuale Lisa Monaco Lo ha detto in un comunicato Lo schema comprendeva “più di 10.000 e-mail dannose, che hanno colpito migliaia di vittime, in più continenti”.

“Come affermato nell'atto d'accusa di oggi, questa prolifica operazione di hacking globale — Supportato dal governo della Repubblica popolare cinese — Ha preso di mira giornalisti, funzionari politici e aziende per sopprimere i critici del regime cinese, mettere in pericolo le istituzioni governative e rubare segreti commerciali.

Il Dipartimento di Giustizia ha chiarito, tuttavia, che l'accusa statunitense “non sostiene che l'hacking abbia favorito operazioni di influenza del governo cinese contro gli Stati Uniti”, ha affermato Hubbard, il che è coerente con un rapporto ufficiale del 2021 che concludeva che alcune informazioni erano state raccolte da attori privati cinese, e non venne utilizzato nelle operazioni di influenza.