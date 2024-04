Brony James si dichiara per il Draft NBA 2024, entra nel portale trasferimenti

Brony James, figlio della superstar NBA LeBron James, manterrà la sua idoneità al college ed entrerà nel draft NBA 2024, ha annunciato venerdì in un post su Instagram. La guardia 19enne, che ha giocato la sua stagione da matricola all'USC, entrerà nel portale dei trasferimenti con flessibilità mentre si allena per le squadre NBA prima di prendere una decisione finale basata sulle valutazioni delle squadre.

Fonti vicine a Broney hanno detto che la bozza è la priorità di Broney se lui e il CEO di Clutch Sports Group Rich Paul si sentiranno a proprio agio con la sua posizione.

La decisione di Broney di perseguire il draft e il portale di trasferimento contemporaneamente pone fine a una stagione all'USC iniziata con un serio problema di salute e che ha segnato il suo ritorno in campo in un ruolo di panchina. Durante un allenamento di squadra a luglio, Broney è collassato e ha subito un attacco di cuore, che un portavoce della famiglia James ha poi affermato essere stato causato da un difetto cardiaco congenito.

Quattro mesi dopo, i medici lo hanno autorizzato a tornare ad allenarsi. dicembre 10 al suo debutto collegiale in una sconfitta ai supplementari contro il Long Beach State, segnando quattro punti in 16 minuti. Broney è apparso nelle ultime 25 partite della USC, sei titolari e una media di 4,8 punti, 2,8 rimbalzi e 2,1 assist in 19,3 minuti.

“Ho avuto un anno con alcuni alti e bassi, ma tutto ciò ha contribuito alla mia crescita come persona, studente e atleta”, ha scritto Broney nel suo annuncio venerdì.

Broney, una guardia alta 6 piedi e 4 e 210 libbre, non era inclusa AtleticoL'ultima bozza simulata è di metà marzo.

Dopo che il suo allenatore alla USC, Andy Enfield, è partito lunedì per il posto vacante di capo allenatore alla SMU, sono sorte domande sul futuro di Broney. Martedì, LeBron ha detto che Brony aveva “alcune decisioni difficili da prendere”.

“Alla fine, Brony è il suo uomo”, ha detto LeBron dopo che i Lakers hanno battuto i Raptors a Toronto, quando gli è stato chiesto di Brony e del portale di trasferimento.

“Dovrà prendere alcune decisioni difficili, e quando sarà pronto a prenderle, ce lo farà sapere a tutti. Ma come sua famiglia, lo sosterremo in qualunque cosa faccia.

LeBron, 39 anni, ha più volte espresso il desiderio di giocare nella NBA con suo figlio prima che la sua carriera nella Hall of Fame finisca.

“Il mio ultimo anno lo giocherò con mio figlio,” ha detto James Atletico Nel febbraio 2022. “Ovunque sia Brony, io sarò lì. Farò di tutto per giocare con mio figlio per un anno. Non era una questione di soldi in quel momento.

L'anziano James ha una player option da 51,4 milioni di dollari con i Lakers la prossima stagione che può rifiutare in questa offseason e diventare un free agent. Domenica ha parlato del suo futuro, dicendo che non era sicuro di quando si sarebbe ritirato, ma che si stava avvicinando.

“Non molto tempo”, ha detto James quando gli è stato chiesto per quanto tempo intende continuare a giocare nella NBA. “Non molto tempo. Sono dall'altra parte della montagna. Non giocherò per altri 21 anni, questo è certo. Ma non per molto tempo. Non so quando si chiuderà quella porta e quando andrò in pensione. Ma non ho molto tempo. “

(Foto: David Becker/Getty Images)