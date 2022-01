I Los Angeles Rams sopravvivono ai Tampa Bay Buccaneers e guadagnano l’opportunità di ospitare la NFC Championship Game

TAMPA, Fla. – Quando acquisirono i Los Angeles Rams Matteo Stafford in uno scambio di successo lo scorso inverno, il quarterback veterano ha detto che voleva giocare in grandi partite, un’opportunità che raramente ha avuto durante 12 stagioni con i Detroit Lions.

Stafford e i Rams – freschi di una drammatica vittoria per 30-27 qui – sono ora a una vittoria dalla partita più grande di tutte.

E hanno quasi sprecato la loro possibilità di arrivare all’NFC Championship Game, perdendo quattro fumble e un vantaggio di 27-3 nel terzo quarto contro Tom Brady e il campione in carica Tampa Bay Buccaneers prima che Stafford guidasse un drive negli ultimi secondi per impostare il field goal vincente.

Stafford ha colpito il ricevitore All-Pro Cooper Kupp per guadagni di 20 e 44 yard da impostare Matt Gayil vincitore del gioco da 30 yarde. Quello che è stato quasi un crollo epico è diventato una vittoria emotiva e un appuntamento con i San Francisco 49ers la prossima settimana al SoFi Stadium. Los Angeles avrà la possibilità di fare ciò che Tampa Bay ha fatto la scorsa stagione e giocare nel Super Bowl sul suo campo di casa.

Stafford ha ottenuto un’altra prestazione pulita, lanciando due passaggi di touchdown e precipitandosi per un altro. Ha ricevuto ancora una volta aiuto dal suo cast carico di giocatori offensivi e dalla difesa costellata di stelle dei Rams, che ha licenziato Brady tre volte e lo ha eliminato una volta, solo per consentire tre touchdown negli ultimi 16 minuti.

Tanto per Stafford non riuscire a vincere nei playoff.

È entrato nella partita wild card della scorsa settimana con il maggior numero di passaggi da touchdown della stagione regolare (323) tra i quarterback senza una vittoria nei playoff. Ora ne ha due, incluso uno sul più grande quarterback di tutti i tempi e i campioni in carica nel loro edificio, dove i Bucs avevano perso solo una volta in questa stagione.

Stafford ha completato 28 dei 38 tentativi per 366 yard. Ha lanciato passaggi di touchdown per eseguire il backup del tight end Kendall Blanco e Kupp. Le sue 70 yarde contro Kupp hanno portato i Rams sul 17-3 all’inizio del secondo quarto. Il punteggio di 1 yard di Stafford – il suo secondo punteggio su una linea di porta in altrettante settimane – lo ha reso 27-3.

Si stava preparando per essere un’altra vittoria senza stress fino a quando una serie di fumble non ha aperto le porte a Brady e al suo club veterano.

I 49ers hanno sconfitto il n. Rams a 4 teste di serie due volte nella stagione regolare, inclusa una vittoria per 27-24 ai supplementari nella settimana 18 in cui sono risaliti da uno svantaggio di 17-0.

Secondo la ricerca ESPN Stats & Information, l’unica altra squadra classificata quarta o inferiore ad ospitare una partita di campionato di conference dal 1990 sono stati gli Arizona Cardinals del 2008, che erano anche un n. 4 semi.