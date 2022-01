Il prezzo europeo del Samsung Galaxy S22 è trapelato prima del rilascio ufficiale

A causa di una serie di fughe di notizie negli ultimi mesi, sappiamo molto sull’arrivo di Samsung Galaxy S22 Telefoni, comprese le loro specifiche e design. Puoi già Prenota il Galaxy S22 Ottieni $ 50 di credito per ciò che acquisti. Ora avanti Uscita ufficiale, Un nuovo leak ha svelato il prezzo potenziale della linea Galaxy S22.

Consigliere affidabile Roland Quant Condivide i dettagli sui prezzi europei per tutte le SKU di Galaxy S22, Galaxy S22 Plus e Galaxy S22 Ultra. Secondo la perdita, i modelli regular e plus saranno disponibili in due varianti di memoria, mentre il modello ultra di fascia alta sarà disponibile in tre varianti di memoria/archiviazione. I modelli base Plus e Ultra partono da 849€, rispettivamente da 1049 e 1190€. Le prime indiscrezioni suggeriscono che il prezzo della serie Galaxy S22 potrebbe essere inferiore a quello del Galaxy S21. Tuttavia, secondo Quandt, i prezzi rimarranno gli stessi dell’anno scorso, almeno in Europa.

La serie Galaxy S22 e Galaxy Tab S8 sono ora disponibili per la prenotazione. Preordina il tuo e ottieni fantastiche offerte seguendo il link qui sotto.

Si dice che il prezzo europeo della serie Galaxy S22 sia:

Galaxy S22 (8 GB / 128 GB) – 849

Galaxy S22 (12 GB / 256 GB) – 899

Galaxy S22 Plus (8 GB / 128 GB) – 1049

Galaxy S22 Plus (12 GB / 256 GB) – 1099

Galaxy S22 Ultra (8 GB / 128 GB) – 1249

Galaxy S22 Ultra (12 GB / 256 GB) – 1349

Galaxy S22 Ultra (12 GB / 512 GB) – 1449

Forum Samsung Galaxy S22 XDA

È interessante notare che la perdita menziona che il modello base del Galaxy S22 Ultra avrà 8 GB di RAM, che è un passo indietro rispetto al modello base fornito con 12 GB di RAM lo scorso anno. Non sembra essere la SKU di cui si diceva in precedenza con 16 GB di RAM. Non è chiaro se gli SKU di cui sopra siano disponibili in tutti i mercati o se la disponibilità varia da regione a regione.

Sebbene Samsung non abbia ancora confermato la data di uscita ufficiale per la serie Galaxy S22, indiscrezioni La nuova formazione verrà lanciata l’8 febbraio.

Non vedi l’ora della serie Galaxy S22? Fateci sapere nei commenti qui sotto!

Immagine in primo piano: rendering trapelato da Galaxy S22 e Galaxy S22 Plus OneLeaks