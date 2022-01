Il mercato dell’S&P 500 si è spostato nell’area correttiva nel bel mezzo della flessione

Azioni, petrolio e criptovalute sono scesi e, in seguito all’abrasione del mercato di quest’anno, gli investitori si sono preparati per un incontro della Federal Reserve e hanno assistito alle tensioni tra l’Occidente e la Russia sulla struttura militare al confine con l’Ucraina.

L’S&P 500 è sceso del 2,4% negli scambi mattutini. Il calo di Swift ha trasformato il più ampio indice di riferimento in territorio di correzione, definito come un calo del 10% rispetto al recente aumento. L’S&P 500 è sceso per tre settimane consecutive, toccando la scorsa settimana Il più grande calo settimanale da marzo 2020.

Il composto Nasdaq incentrato sulla tecnologia ha perso il 2,7%. Il Dow Jones Industrial Average è sceso dell’1,7%, o 560 punti, per mettere l’indice Blue-Chips su una serie di sette giorni di sconfitte.

Mercoledì, Tesla ha perso il 7,4% a causa dei guadagni. Le azioni di Moderna sono scese del 7,1% e sono un produttore di vaccini congiunto

Pfizer

È sceso del 2,6%. Creatore di patatine Nvidia, Uno dei migliori risultati dello scorso anno, è sceso del 2,6%. Uno dei pochi punti luminosi

Cole,

È aumentato del 31% dopo un gruppo con il supporto dell’attivista Hedge Fund Starboard value Fornito circa $ 9 miliardi Acquista una catena di grandi magazzini.

I ricavi dei buoni del tesoro a 10 anni sono scesi all’1,710%. Ben l’1,747% degli investitori è fuggito in titoli di stato venerdì. Il rendimento si muove nella direzione opposta rispetto al prezzo. La scorsa settimana, il rendimento a 10 anni ha raggiunto il livello più alto degli ultimi due anni. I rendimenti sono aumentati vertiginosamente quest’anno quando la banca centrale si è avvicinata all’aumento dei tassi di interesse, punendo le scommesse speculative come azioni e criptovalute.

Le perdite sugli investimenti una volta caldi sono continuate lunedì. Il bitcoin è sceso di oltre il 5% al ​​livello delle 17:00 ET di domenica a circa $ 33.578. Nel 2020, l’Arc Innovation EDF della grande vincitrice Kathy Wood è sceso del 2,3%.

L’aspettativa che la banca centrale alzerà i tassi molte volte nel 2022 per frenare l’inflazione, la più rapida in 40 anni, è il principale fattore singolo che contribuisce all’aumento dei rendimenti e al calo dei prezzi delle azioni. La banca centrale si incontra martedì per una riunione di due giorni. Alla sua conclusione mercoledì, il presidente Jerome Powell dovrebbe segnalarlo I prezzi aumenteranno a marzo.

Lynn Graham-Taylor, senior rate strategist di Rabbank, ha affermato che la banca centrale era preoccupata che i prezzi al consumo in rapido aumento si autorafforzassero, alimentando le aspettative di inflazione elevata. “Parla di stringere in modo aggressivo per superarlo”.

Sig. Graham-Taylor ha affermato che l’inflazione scenderà quest’anno e la banca centrale non aumenterà i tassi tanto quanto il mercato si aspetta.

Anche i timori di una possibile invasione russa dell’Ucraina pesano sui mercati, affermano gli analisti. Il ministero degli Esteri domenica ha ordinato alle famiglie dei diplomatici statunitensi in Ucraina di lasciare il Paese. La Casa Bianca sta valutando l’invio di diverse migliaia di truppe in Europa.

Sebastien, un macrostratega senior di Nordia Asset Management, ha scherzato sul fatto che un conflitto e le sue potenziali conseguenze, inclusa la chiusura del sistema finanziario statunitense per le banche russe, giocherebbero sui mercati in modi imprevedibili. “Più ti avvicini alla scogliera, maggiore è la tensione [the market] C’è, “Sig. detto scherzosamente. “Non abbiamo le informazioni per fare trading”.

L’anno scorso ha visto il più grande apprezzamento del dollaro USA dal 2015. Questo è positivo per molti consumatori statunitensi, ma potrebbe anche avere un impatto sulle azioni e sull’economia statunitense. Diane Roboin del WSJ spiega. Descrizione foto: Sebastian Vega / WSJ



Gli investitori si aspettano una nuova serie di dichiarazioni sugli utili aziendali questa settimana, anche da alcune delle principali società tecnologiche.

International Business Machines

I risultati trimestrali dovrebbero essere annunciati dopo la scadenza di lunedì, Seguendo le orme di General Electric, Microsoft, Apple e Tesla nel corso della settimana. Secondo FactSet, un quinto delle società nell’S&P 500 ha presentato risultati e l’82% ha superato le aspettative degli analisti per un rendimento delle azioni.

I prezzi del petrolio, in aumento fino all’inizio del 2022, hanno compresso le vendite, esercitando pressioni sui mercati più ampi. Il greggio Brent, protagonista dei mercati energetici internazionali, è sceso del 2,6% a 85,61 dollari al barile.

I mercati azionari esteri sono crollati. Stoxx Europe 600 è sceso del 3,7%, attirando azioni di società di viaggi, tempo libero e risorse di base.

Unilever,

Dopo quei rapporti, la tendenza è aumentata del 7,2% L’attivista Hedge Fund Trian Fund Management ha acquisito una partecipazione A seguito del fallimento dell’asta per una quota dell’azienda alimentare confezionata e beni di consumo

GlaxoSmithKline.

I mercati asiatici sono stati contrastanti. L’Hong Kong di Hong Kong è sceso dell’1,2%, lo Shanghai Composite Index è rimasto piatto e il Nikkei 225 del Giappone è salito dello 0,2%.

Le azioni cinesi di Internet sono state sotto pressione. Le azioni di Alibaba Group e JD.com, quotate a Hong Kong, sono diminuite rispettivamente del 6,3% e del 5,6%.

Le opportunità per l’aumento dei tassi di interesse statunitensi continuano a pesare sui mercati globali.

Foto:



bertha wang / Agence France-Presse / Getty Images





Scrivere a Rebecca Feng a rebecca.feng@wsj.com e Joe Wallace a joe.wallace@wsj.com