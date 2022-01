Biden ha definito il giornalista di Hot Fox “un figlio stupido”

Doosie ha detto che altri giornalisti “(il personale della Casa Bianca dice ai giornalisti di lasciare la stanza) avrebbero dovuto dirmi che l’ha detto perché non ha sentito nulla nelle grida”.

Il presidente è diventato sempre più frustrato di fronte a domande difficili in pubblico negli ultimi giorni.

Quando un altro corrispondente della Fox dalla Casa Bianca, Jackie Heinrich, ha chiesto a Biden perché stava aspettando che il presidente russo Vladimir Putin facesse la sua prima mossa con l’Ucraina, ha sospirato: “Che domanda stupida”.

Lunedì, la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha dichiarato in una conferenza stampa che il presidente aveva “dimostrato di apprezzare la libertà di stampa”.

L’idiota di cui è stato chiesto 2008 Causa in tribunale contro la candidata repubblicana alla vicepresidenza Sarah Palin Contro il New York Times, ha detto: “Il presidente ha fatto un passo all’inizio di quest’anno per garantire che non ci fosse alcun riflesso delle azioni delle precedenti amministrazioni relative ai giornalisti. Quindi penso che questo parli del suo impegno, ma non ho opinioni in questo caso».