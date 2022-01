Il GM Mike Mayog è stato licenziato dai Las Vegas Raiders dopo tre stagioni

Henderson, Nev. – Mike Myok è stato licenziato dalla carica di direttore generale dei Las Vegas Riders, creando un record combinato di 25-24 dopo tre stagioni turbolente, la prima apparizione ai playoff della squadra dal 2016 (seconda solo dopo il 2002) e molte polemiche fuori dal campo.

“Abbiamo sollevato Mike Myok dalla responsabilità di Direttore Generale di Las Vegas Riders. Ringraziamo Mike per i suoi contributi negli ultimi tre anni, contribuendo a gettare le basi per la costruzione della proprietà nel suo futuro”, si legge in una nota.

I Raiders hanno già iniziato il processo per trovare un sostituto per lui e hanno richiesto un colloquio con Dave Ziegler, direttore dello staff dei New England Patriots, ha detto una fonte ad Adam Schifter di ESPN.

I Raiders hanno anche iniziato la ricerca di un nuovo allenatore. L’allenatore ad interim Rich Picasia ha detto lunedì di aver avuto colloqui preliminari con il proprietario della squadra Mark Davis per ottenere un lavoro a tempo pieno. Una fonte ha detto a Schaffter che l’allenatore dei Riders Linebackers Jarrod Mayo ha richiesto un’intervista con i Patriots.

La sparatoria di Mayok arriva due giorni dopo che i Raiders hanno perso contro Cincinnati Bengal in una wild card e sono usciti dai playoff.

Mayog, 63, dic. È stato assunto come GM dai Raiders il 31 2018, 15 anni dopo come analista di bozza e analista in onda di NFL Network, per assistere la squadra in particolare con la bozza e per lavorare con l’allora allenatore John. Croton ha avuto l’ultima parola nelle decisioni individuali.

Al momento della decisione, Davis ha detto a ESPN che Croton aveva un vantaggio del 51-49% sulla struttura del potere. Questo si è rivelato essere a favore di Mayo più dell’allenatore ad interim Picasso quando Crouton si è dimesso bruscamente l’11 ottobre in seguito al suo scandalo e-mail.

In questa stagione, Mayok ha dovuto guidare la squadra attraverso il ricevitore Enrico Rux IIIIncidente d’auto mortale che ha ucciso una donna di 23 anni la mattina presto del 2 novembre – Esame del sorteggio del round 2020 rilasciato poche ore fa – E colleghi rilasciati dal 2020 – Rounder Damon Arnet Una settimana dopo, è apparso online un video che minacciava di uccidere Cornerback con una pistola.

Nonostante avessero l’ultima parola sullo staff di Croton, i Raiders spesso mancavano 23 selezioni integrate nelle tre bozze sue e di Mayok.

Sedici di quei giocatori sono ancora nella lista, con quattro delle prime cinque selezioni di Las Vegas entro il 2020 che sono entrate nella prima stagione e mezza, con Rux e Arnett che si uniscono. Jr. con Lynn Powell. (Scambiato con Miami prima dell’inizio della stagione) e Musa conciatrice, Ha trascorso la sua nuova stagione su IR ed è stato interrotto prima dell’inizio della stagione 2021. In effetti, quando si tratta di quel draft, Mayok ha detto che avere tre scelte nel terzo round è “come rubare” e se i piloti fanno bene il loro lavoro avranno “altri tre titolari”.

Con queste tre scelte, il ricevitore Brian Edwards, Chi è un antipasto e Muse.

Un anno fa, i Raiders avevano tre scelte al primo turno e le usavano nella parte difensiva Clelin Ferrell Al 4° posto assoluto, in ritirata Josh Jacobs No. 24 e forte difesa Jonathan Abram No. Alle 27. Farrell ha più un impatto sulle squadre speciali che un collaboratore regolare. Jacobs ha un paio di stagioni di corse da 1.000 yard e una nota Pro Bowl sul suo curriculum, ma il suo prodotto è scivolato molto in questa stagione. Sebbene Abram possa agire efficacemente contro la corsa, è un danno contro il basso.

La scorsa primavera, i Raiders hanno utilizzato la scelta n. 17 sulla linea offensiva dell’Alabama Alex Leatherwood, Molti avevano nominato uno standard di secondo turno. Ha lottato abbastanza sul muro destro, è stato trasferito alla guardia destra nella 5a settimana ed è stato il secondo guardalinee d’attacco più multato della NFL.

Tuttavia, i Raiders hanno trovato giocatori iniziali nelle scelte under-round durante il mandato di Mayok: Cornerback Trevon Mullen Jr.. (secondo turno 2019), estremità difensiva Max Crosby (quarto round 2019), ricevitore a slot Cacciatore Renfro (Quinto Round 2019), Guardia Sinistra Giovanni Simpson (quarto round 2020), protezione gratuita Tre’von Moehrig (secondo round 2021) e Nickel Cornerback Nate Hobbs (Quinto round 2021).

La vita di Mayok’s Riders è iniziata con un inizio difficile Antonio Marrone Nell’episodio, GM lo ha multato per aver fallito le procedure del campo di addestramento e Brown ha pubblicato lettere eccellenti sui suoi social media. I Raiders hanno quindi rilasciato Brown senza mai giocare per la squadra del ricevitore.