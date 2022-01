Rob Gronkowski lancia tweet criptici sul futuro della NFL

Rob Gronkowski lunedì ha lanciato un tweet criptico suggerendo che sta rimuginando ad allontanarsi dalla NFL dopo il Bucaniere di Tampa Bay‘perdita playoff per il Los Angeles Rams.

Mentre la maggior parte della preoccupazione riguardava Tom Brady e ciò che riserverà il suo futuro, Gronkowski è anche un altro futuro Hall of Fame che potrebbe forse camminare verso il tramonto, insieme a quattro anelli del Super Bowl.

“Anno 11 nei libri”, ha scritto. “Che corsa è stata. Grato ai Bucs per avermi dato l’opportunità di giocare un altro anno. Ai miei compagni di squadra, grazie per aver dato tutto ciò che avevi. Il sudore che abbiamo versato e i ricordi fatti non saranno mai dimenticati. Grazie al #Krewe pure.

“Anni 12 ???”

Gronkowski ha dato il massimo per il gioco del calcio.

TOM BRADY PENSA SUL FUTURO NFL: “NON C’È CORRETTA PER ME DI CAPIRE COSA C’È SUCCESSIVO”

Anche dopo aver saltato la stagione 2019, è comunque riuscito a giocare tutte le 16 partite con i Buccaneers nel 2020 e 12 partite nel 2021. In 28 partite con il Tampa Bay, ha avuto 100 ricezioni per 1.425 yard e 13 touchdown.

Ha firmato un contratto di un anno con Tampa Bay dopo aver vinto il Super Bowl nel 2020, giurando di tornare indietro con il resto dei Bucs. La squadra è caduta poco poco domenica nei playoff contro i Rams 30-27.

Ma gran parte del futuro di Gronkowski può fare affidamento su ciò che fa Brady.

Chris Gronkowski, il fratello di Rob, ha detto a TMZ Sports a settembre che crede che il leggendario tight end se ne andrebbe nello stesso momento in cui lo fa Brady. Ha detto che non poteva vedere suo fratello prendere i passaggi per nessun altro quarterback.

I fan dei Buccaneers aspetteranno sicuramente le decisioni di Gronkowski e Brady.