Gli Stati Uniti reimpongono le sanzioni petrolifere al Venezuela dopo aver mantenuto le sue promesse elettorali

Gli Stati Uniti stanno reimponendo le sanzioni sul petrolio proveniente dal Venezuela, affermando che il governo socialista rivoluzionario del presidente Nicolas Maduro “non ha aderito” ai suoi impegni di tenere elezioni presidenziali libere ed eque quest’anno.

L’azione equivale ad un’ammissione da parte dell’amministrazione Biden che la riduzione delle sanzioni, concessa sei mesi fa, non è finora riuscita a convincere Maduro a impegnarsi in una competizione veramente competitiva.

Consapevole del rischio che le nuove sanzioni contro il Venezuela possano portare a un aumento dei prezzi del petrolio in un anno elettorale negli Stati Uniti, Washington consentirà alla major statunitense Chevron di continuare una joint venture con la compagnia petrolifera nazionale venezuelana PDVSA, che ha costantemente aumentato la produzione.

A ottobre, Maduro e la coalizione di opposizione sostenuta dagli Stati Uniti hanno firmato un accordo elettorale alle Barbados, ma l’inchiostro si era appena asciugato prima che il suo governo lanciasse un’ampia repressione.

Alla principale candidata dell'opposizione, Maria Corina Machado, è stato vietato di candidarsi alle elezioni, il suo candidato alternativo prescelto non è stato autorizzato a registrarsi e alcuni membri della sua squadra elettorale sono stati arrestati. I sondaggi d’opinione indicavano che Machado avrebbe sconfitto Maduro con una maggioranza schiacciante.

“Abbiamo accertato che, sebbene le autorità venezuelane abbiano adempiuto ad alcuni impegni fondamentali, hanno anche bombardato in diverse aree”, ha detto un alto funzionario dell’amministrazione, descrivendo un “modello continuo di molestie e repressione contro figure dell’opposizione e della società civile”.

Il funzionario dell'amministrazione statunitense ha aggiunto che Maduro ha sostenuto “alcuni aspetti” dell'accordo delle Barbados, tra cui la fissazione di una data per le elezioni, l'aggiornamento del registro elettorale e “l'avvio di un processo per consentire il monitoraggio internazionale delle elezioni”.

In un altro gesto di cooperazione, Washington e Caracas a dicembre hanno completato uno scambio di prigionieri, in cui 10 americani – tra cui sei che gli Stati Uniti hanno designato come detenuti ingiustamente – sono stati rilasciati da una prigione venezuelana in cambio del rilascio di Alex Saab, un uomo d’affari colombiano. e uomo d'affari colombiano. Un alleato di Maduro, che i pubblici ministeri statunitensi hanno accusato di aver trasferito 350 milioni di dollari dal Venezuela su conti statunitensi.

Nonostante le dichiarazioni ostili del governo nelle ultime settimane, Maduro ha dichiarato lunedì che “non chiuderà mai la porta al dialogo” con gli Stati Uniti, aggiungendo che la settimana scorsa i suoi negoziatori si sono incontrati con gli inviati di Washington in Messico. “Dico ai negoziatori di dare al presidente [Joe] Il prossimo messaggio di Biden: “Se vuoi, voglio”. Maduro ha detto: se non vuoi, non voglio.

In risposta alla reintroduzione delle sanzioni, il presidente del Congresso venezuelano, Jorge Rodriguez, ha accusato Washington di violare l'accordo commerciale raggiunto con Caracas. “Noi manteniamo la nostra parola e non tollereremo mai alcun ultimatum”, ha detto Rodriguez. “Vedremo chi ha rispettato e chi non ha rispettato la parola data e gli impegni”.

L’amministrazione Biden sta cercando di conciliare il desiderio di punire Maduro per aver rinnegato le sue promesse di tenere elezioni libere ed eque con altre preoccupazioni. È preoccupato di spingere ulteriormente il Venezuela tra le braccia dei suoi alleati Russia e Cina, ed è preoccupato che nuove sanzioni possano stimolare una maggiore migrazione venezuelana verso gli Stati Uniti.

Un tempo uno dei principali produttori di petrolio del mondo, la produzione del Venezuela è crollata da circa 2,9 milioni di barili al giorno nel 2014 a meno di 400.000 barili al giorno nel 2020, il risultato di anni di cattiva gestione combinati con le sanzioni di “massima pressione” nell’era Trump, che mira a rovesciare Maduro.

Aiutato dalla revoca temporanea delle sanzioni in ottobre e dall’aumento della joint venture petrolifera di Chevron, il Venezuela ha aumentato la produzione di petrolio greggio a una media di poco più di 800.000 barili al giorno nel primo trimestre di quest’anno, secondo i dati dell’OPEC. L’allentamento delle sanzioni ha inoltre consentito al Venezuela di vendere direttamente il proprio petrolio, senza dover ricorrere agli intermediari del mercato nero per imporre commissioni elevate.

Il Venezuela ha le più grandi riserve di petrolio del mondo, oltre ad un’abbondanza di gas naturale. Le società energetiche hanno approfittato dell’allentamento delle sanzioni per riversarsi a Caracas negli ultimi sei mesi alla ricerca di potenziali accordi con Maduro.

Secondo alcune notizie, Shell e la National Gas Company di Trinidad hanno firmato un accordo per esportare gas offshore venezuelano attraverso l'isola caraibica, mentre anche la spagnola Repsol e la francese Morel & Prom hanno firmato accordi. Questi erano coperti da autorizzazioni separate di sanzioni statunitensi. I funzionari statunitensi hanno rifiutato di dire se questi permessi continueranno, citando la riservatezza commerciale.

Le società statunitensi che investono nel petrolio e nel gas venezuelano che non sono coperti dalle attuali licenze avranno tempo fino al 31 maggio per chiudere le proprie operazioni. L'Ufficio di controllo dei beni esteri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti “considererà caso per caso le richieste di licenze specifiche per continuare le attività dopo la fine del periodo di liquidazione”, si legge in una dichiarazione del Dipartimento di Stato americano.

Il ministro del Petrolio venezuelano Pedro Telechea ha detto ai giornalisti che le sanzioni non danneggeranno l'economia del paese e che le società straniere potrebbero richiedere licenze individuali al Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

Gli analisti hanno affermato che la decisione di inasprire le sanzioni sul settore petrolifero avrà un impatto limitato nel breve termine sulla produzione e sulle esportazioni attuali del Venezuela, ma danneggerà la sua ripresa nel lungo termine.

“Non ci sarà un impatto importante sulla produzione venezuelana perché la licenza generale annullata mercoledì non stava generando investimenti”, ha affermato Francisco Monaldi, un esperto di petrolio venezuelano presso il Baker Institute della Rice University. Ha aggiunto che la Chevron, con la sua continua licenza di operare in Venezuela, è un importante investitore nel settore petrolifero del paese. “La reimposizione delle sanzioni avrà un leggero impatto sulla disponibilità di diluenti nei progetti non Chevron”.

Asdrubal Oliveros, direttore della società di consulenza Econalitica con sede a Caracas, ha stimato che il rinnovo delle sanzioni potrebbe causare al Venezuela una perdita di reddito estero per un valore di circa 3 miliardi di dollari e un calo del 3,6% nella crescita del PIL – un prezzo che Maduro è disposto a pagare.

“Nell’analisi costi-benefici di Maduro, era importante non rinunciare a troppo spazio politico”, ha detto Oliveros. “Ciò potrebbe fornire al governo una scusa per inasprire le dinamiche politiche con una maggiore repressione, dando meno spazio all’opposizione nelle elezioni”.