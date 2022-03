Toyota, il principale fornitore di chip a tagliare la produzione a causa del terremoto in Giappone

In questa foto scattata da Kyodo il 17 marzo 2022, la finestra di una concessionaria di automobili va in frantumi dopo un forte terremoto a Koriyama, nella prefettura di Fukushima, in Giappone.

“Questo è solo un altro livello in cima a un sistema già fragile in cui stiamo assistendo a molta pressione sul lato manifatturiero del business”, ha affermato Jeff Schuster, Presidente LMC delle Americhe. “È sicuramente qualcosa di cui l’industria non aveva bisogno a questo punto.”

La Toyota ha dichiarato venerdì che sospenderà le operazioni in più della metà dei suoi stabilimenti in tutto il Giappone. La più grande casa automobilistica del mondo per volume ha dichiarato che 18 linee di produzione in 11 stabilimenti (su 28 in 14 stabilimenti) saranno chiuse per tre giorni la prossima settimana a causa di problemi di approvvigionamento causati dal terremoto.

“A causa della carenza di parti causate dai fornitori colpiti dal terremoto, in alcuni stabilimenti in Giappone verranno apportati ulteriori adeguamenti ai processi di produzione”, ha affermato Toyota in una nota.

Le chiusure sono state annunciate il giorno dopo che Toyota ha tagliato la sua produzione di 150.000 unità da aprile a giugno a causa della crescente incertezza sulla catena di approvvigionamento.

Da più di un anno, l’industria automobilistica globale ha a che fare con una carenza globale chip semiconduttori A causa della chiusura della fabbrica all’inizio della pandemia di coronavirus. I chip sono il problema più importante tra i problemi della catena di approvvigionamento globale causati dalla pandemia, dall’aumento dei costi, dall’inflazione e Invasione russa dell’Ucraina.

“La cosa più importante di questo è l’ennesimo impatto su un sistema già vincolato”, ha detto in precedenza a IHS Markit Stephanie Brinley, principale analista automobilistico di S&P Global Mobility. “Sembra che sarà un effetto a breve termine… ma non ha bisogno di essere affrontato in questo momento.”

Secondo la società, Renesas, che si dice produca quasi un terzo dei chip per microcontroller utilizzati nelle automobili a livello globale, gestisce tre stabilimenti vicino all’epicentro nel nord-est del Giappone.

Il fornitore di semiconduttori con sede a Tokyo ha dichiarato che sta cercando di riavviare le fabbriche e riportarle ai volumi di produzione pre-terremoto entro mercoledì, inclusa una domenica presto.