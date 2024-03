La guerra tra Israele e Hamas e le notizie sugli aiuti a Gaza: aggiornamenti in tempo reale

La prima spedizione marittima di cibo per Gaza ha lasciato l’isola mediterranea di Cipro martedì mattina, hanno detto i funzionari, segnando l’inizio di una rotta marittima non testata per fornire aiuti a centinaia di migliaia di palestinesi che, secondo le Nazioni Unite, sono sull’orlo della fame.

La nave rimorchiava una chiatta carica di circa 200 tonnellate di riso, farina e altri prodotti alimentari provenienti da World Central Kitchen, un gruppo di beneficenza. La nave, fornita dall'organizzazione umanitaria spagnola Open Arms che porta il suo nome, è la prima autorizzata a fornire rifornimenti a Gaza via mare dal 2005, secondo Ursula von der Leyen, capo dell'esecutivo dell'Unione europea, che ha sostenuto Gaza. uno sforzo.

“È un’ancora di salvezza per i civili”, ha affermato Nikos Christodoulides, presidente di Cipro. ha detto sui social.

Con la Striscia di Gaza sotto un blocco quasi totale ed esposta a più di cinque mesi di bombardamenti israeliani, gran parte della Striscia è a rischio carestia, hanno avvertito le Nazioni Unite. La fame è particolarmente grave nel nord, dove operano le agenzie delle Nazioni Unite Per lo più impiccato Operazioni di soccorso, citando restrizioni israeliane sui convogli, problemi di sicurezza e cattive condizioni stradali.

I gruppi umanitari affermano che pochissimi aiuti raggiungono Gaza via terra. Ciò sta stimolando uno sforzo multinazionale per fornire cibo e beni di prima necessità via mare e via aerea. La scorsa settimana gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, l’Unione Europea e altri governi hanno dichiarato che avrebbero creato un corridoio marittimo per portare gli aiuti a Gaza da Cipro, e l’esercito americano ha annunciato il progetto di costruire un bacino galleggiante per facilitare la consegna degli aiuti, perché Gaza non non passare per il mare. Hai uno sbocco efficace.

Ma i funzionari statunitensi hanno affermato che la costruzione del bacino galleggiante potrebbe richiedere dai 30 ai 60 giorni, e i gruppi umanitari e i funzionari di Gaza hanno affermato che le spedizioni via mare e i lanci aerei erano ingombranti e non potevano avvicinarsi alla fornitura di camion. Secondo i dati delle Nazioni Unite e di altre agenzie, i camion carichi di cibo a Gaza trasportano dalle 15 alle 30 tonnellate ciascuno, il che significa che la quantità che arriva via mare è molto inferiore a quella che entra a Gaza via terra in un solo giorno.

In media, nel mese di febbraio, ogni giorno circa 100 camion che trasportavano cibo e altri rifornimenti sono entrati a Gaza attraverso le due rotte terrestri. Ma questo rappresenta una piccola parte di ciò che accadeva sulla terraferma prima che la guerra iniziasse in ottobre.

Israele insiste nell'ispezionare le spedizioni verso Gaza e afferma che gli aiuti destinati ai civili possono essere dirottati da Hamas, ma afferma che non pone limiti alla quantità di aiuti che entrano. Il governo israeliano ha affermato che sostiene la rotta marittima purché le spedizioni vengano ispezionate a Cipro “in conformità con gli standard israeliani”.

La signora von der Leyen ha detto ai giornalisti nel porto cipriota di Larnaca la scorsa settimana che la prima spedizione marittima era un “progetto pilota” e che altre spedizioni sarebbero presto seguite.

Non era chiaro come il carico della World Central Kitchen sarebbe stato scaricato e distribuito una volta che la nave avesse raggiunto le coste di Gaza, un viaggio che avrebbe richiesto circa 240 miglia da Cipro. Il fondatore del gruppo, José Andrés, il famoso chef ispano-americano, ha dichiarato durante il fine settimana di aver iniziato a costruire un molo a Gaza per ricevere aiuti, ma il gruppo non ha specificato il cantiere.

La costruzione del molo era “ben avviata”, signor Andres Egli ha detto Martedì sui social. “Potremmo fallire, ma il fallimento più grande è non provarci!”

Funzionari e gruppi umanitari hanno affermato che il tempo di navigazione abituale tra Cipro e Gaza varia tra le 15 e le 17 ore, ma hanno aggiunto che la nave Open Arms probabilmente impiegherebbe più tempo a causa del suo carico pesante.

Il gruppo ha detto che la nave trasportava riso, farina, lenticchie, fagioli secchi, fagioli in scatola, tonno in scatola, manzo in scatola e pollo in scatola. Il signor Andres ha affermato che gli Emirati Arabi Uniti stanno fornendo finanziamenti e supporto logistico per l'operazione.

Da ottobre, secondo il gruppo, gli organizzatori e gli chef palestinesi che lavorano con World Central Kitchen hanno servito più di 34 milioni di pasti a Gaza. L'organizzazione ne ha stabiliti 65 Cucine comunitarie Il signor Andres ha detto che l'azienda si trova nell'area amministrata dalla Palestina e ha in programma di costruire almeno altre 35 strutture. Ogni giorno vengono serviti circa 350.000 pasti, ma il signor Andres ha detto che vorrebbe distribuire più di 1 milione di pasti al giorno.

I funzionari europei hanno accolto con favore la notizia della partenza della nave.

“Abbiamo lavorato fianco a fianco non solo con Cipro, ma anche con gli Emirati Arabi Uniti, gli Stati Uniti e il Regno Unito”, ha detto martedì la von der Leyen ai legislatori europei. Ha aggiunto: “Quando questo corridoio marittimo sarà pienamente operativo, potrà garantire un flusso di aiuti sostenibile, ordinato e robusto a Gaza”.

Nikki Kitsantonis Contributo ai rapporti.