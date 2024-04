Il leader palestinese chiede agli Stati Uniti di fermare l'attacco israeliano a Rafah

28 aprile 2024

Gli Stati Uniti hanno ripetutamente affermato che non possono sostenere un’operazione militare israeliana su larga scala a Rafah senza vedere un piano credibile per tenere i civili lontani dal pericolo.

Intervenendo in precedenza al World Economic Forum nella capitale saudita, Riyadh, Abbas – la cui Autorità Palestinese non esiste a Gaza, che è sotto il dominio di Hamas dal 2007 – ha esortato gli Stati Uniti a intervenire.

Benny Gantz, membro del Gabinetto di Guerra e esponente dell'opposizione, ha dichiarato domenica che l'attuale governo “non avrà il diritto di continuare ad esistere” se non verrà accettato un accordo ragionevole per la restituzione degli ostaggi.

I colloqui di lunga durata mediati da Egitto e Qatar hanno vacillato in gran parte a causa del divario tra le posizioni di Israele e Hamas, ma Hamas ha detto domenica che invierà rappresentanti al Cairo per rispondere all'ultima proposta.

I media americani hanno citato fonti egiziane anonime che affermano che l'ultima proposta di cessate il fuoco presentata ad Hamas prevede un periodo di calma per diverse settimane volto a porre fine alla guerra, in cambio del rilascio di 20 ostaggi.

Le immagini satellitari hanno mostrato nuove tendopoli in costruzione vicino alla costa di Gaza, a ovest di Rafah, e alla città di Khan Yunis leggermente a nord, che sono state in gran parte lasciate in rovina. I media riferiscono che le tende sono destinate a dare rifugio agli sfollati di Rafah.

Tuttavia, i palestinesi sfollati nel sud di Gaza – dove l’esercito israeliano aveva chiesto loro di andare per la loro sicurezza all’inizio della guerra – non sono stati in grado di tornare alle loro case nel nord, una richiesta fondamentale avanzata da Hamas nei colloqui per il cessate il fuoco, e che Israele non ha dato. Sì, sono d'accordo. Un'indicazione di quando potranno farlo.