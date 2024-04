Taylor Swift è “assolutamente sopraffatta” dal debutto storico dell'album

Taylor Swift ha risposto alla notizia che il suo ultimo album uscirà domenica, Dipartimento dei poeti torturatiGrande quanto i suoi fan si aspettavano.

Secondo cartellone pubblicitario, Swift, ora 14enne, ha eguagliato Jay-Z per il maggior numero di successi n. 1 di un artista solista dopo che l'album ha raggiunto il numero 1 nella classifica degli album di Billboard 200 (datata 4 maggio). Viene battuta solo dai Beatles che hanno 19 anni.

Dipartimento dei poeti torturati Ha segnato il numero più alto di stream per un album in una sola settimana dal 2014, quando Billboard ha iniziato a misurare le unità. La pubblicazione ha descritto il debutto come “straordinario”, inclusa una cifra “sconcertante” di 859.000 vendite di vinili.

Dopo la notizia, Swift ha detto di essere rimasta “sbalordita” e “assolutamente sbalordita dall'amore che hai mostrato per questo album”.

“Cosa intendi?” avrebbe risposto inizialmente Swift in risposta cartellone pubblicitario Un post che annuncia i suoi successi quel giorno XPrecedentemente Twitter.

La cantante in seguito ha affermato di essere “assolutamente sopraffatta” dalle cifre, comprese le vendite di 2,61 milioni di unità di album equivalenti solo negli Stati Uniti per la settimana terminata il 25 aprile.

Uno sbalordito Swift scrisse: “Sei davvero serio??”

Aggiungendo alcune foto dietro le quinte del processo di lavorazione dell'album, comprese le foto di Post Malone e Florence Welch, Swift ha promesso di essere pronta a tornare al lavoro dopo una pausa di due mesi.

“Grazie per l'ascolto, lo streaming e il benvenuto I poeti torturati nella tua vita. Sentirsi completamente sopraffatto. Ero già così entusiasta di tornare in tour, ma tu lo fai? Il 9 maggio non arriverà mai abbastanza presto.