La più grande borsa australiana potrebbe quotare gli ETF spot bitcoin approvati entro la fine del 2024: Bloomberg

Secondo Bloomberg, l'ASX australiano dovrebbe quotare il primo lotto approvato di ETF Bitcoin entro la fine del 2024.

Lo afferma il suo rapporto, che cita fonti vicine alla questione maschio Diversi emittenti, tra cui VanEck e le aziende locali BetaShares e DigitalX, avevano già richiesto i loro ETF all’inizio di quest’anno.

L'ASX è la borsa valori più grande dell'Australia e gestisce circa l'80% delle negoziazioni locali. A marzo, l'ASX aveva una capitalizzazione di mercato nazionale di $ 2,7 trilioni.

“ASX continua a impegnarsi con una serie di emittenti interessati ad accettare ETF basati su criptovalute”, ha detto a The Block un portavoce di ASX. La società ha rifiutato di commentare ulteriormente questo argomento.

Gli investitori in Australia negoziano ETF Bitcoin dal 2022 e sono attualmente quotati su CBOE Australia. Secondo gli ETF Global X 21Shares Bitcoin ed Ethereum sono gli unici fondi spot di criptovaluta in Australia sito web.

Nel frattempo, gli ETF spot sulle criptovalute hanno debuttato negli Stati Uniti a gennaio. Da allora, gli 11 fondi spot Bitcoin con sede negli Stati Uniti hanno raccolto 53,16 miliardi di dollari di asset netti totali, superando le aspettative pre-lancio.

Anche Hong Kong è in attesa della prima linea di ETF su Bitcoin ed Ether. Sei fondi saranno quotati ufficialmente il 30 aprile, dopo aver ricevuto l'approvazione iniziale il 15 aprile. L'approvazione di Hong Kong rappresenta un importante sviluppo positivo per le criptovalute, sebbene le sue dimensioni stimate siano molto inferiori rispetto agli Stati Uniti, ha affermato in precedenza Eric Balchunas, capo analista di Bloomberg. Questo mese.





