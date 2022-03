Le scarpe Lululemon sono un nuovo prodotto per affrontare Nike, Adidas

Lululemon avventurandosi nelle calzature, segnando una nuova categoria di prodotti per i produttori di leggings e reggiseni sportivi e approfondendo la loro rivalità con giganti come nike e adidas.

La scarpa Blissfeel, la prima scarpa da corsa da donna, sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 22 marzo in mercati selezionati del Nord America, della Cina continentale e del Regno Unito. Le scarpe da corsa saranno vendute al dettaglio per $ 148.

Il lancio segna l’incursione ufficiale di Lululemon nella categoria delle calzature sportive, Avendo precedentemente venduto un piccolo lotto di scarpe da Athletic Propulsion Labs. L’industria delle calzature, sia per le donne che per gli uomini, potrebbe essere un’altra importante leva di crescita per un rivenditore di abbigliamento sportivo che cerca di catturare il suo più grande concorrente.

Le vendite di scarpe sportive sono aumentate durante la pandemia poiché un numero maggiore di consumatori ha iniziato a correre o ha optato per scarpe più comode mentre lavorava da casa. È una categoria incredibilmente calda con concorrenti che vanno da giganti come Nike a in fuga Per marchi più di nicchia come Allbirdsche produce anche scarpe da corsa.

Lululemon ha affermato che mira a lanciare una collezione di scarpe da uomo il prossimo anno, a quel punto amplierà la sua collezione di scarpe da donna in edizione speciale e sneakers stagionali.

Nel frattempo, Lululemon ha detto che quest’estate lancerà due tipi di scarpe da cross-training da donna, al prezzo di $ 138 e $ 148, seguite da una slip-on per l’abbigliamento post-allenamento, al prezzo di $ 58, e un’altra sneaker da allenamento con più. Intersuola di supporto, $ 128.