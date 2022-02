Aggiornamenti in tempo reale di Covid: notizie sullo stato delle maschere, vaccini e casi

L’impianto di lavorazione della carne di maiale di Tyson Foods a Logansport, nell’Indiana, nel 2020. Tyson è stato uno dei primi datori di lavoro statunitensi a imporre i vaccini contro il coronavirus per i dipendenti. credito… Michael Conroy/Associated Press

Tyson Foods, uno dei primi datori di lavoro a livello nazionale Assegnare le vaccinazioni ai propri dipendentisi sta muovendo per allentare i requisiti delle maschere per i suoi dipendenti, una decisione che arriva quando il numero di casi di coronavirus negli Stati Uniti diminuisce.

Il gigante del confezionamento della carne ha dichiarato martedì che i lavoratori completamente vaccinati in “alcune strutture” potrebbero iniziare a rimuovere le maschere al lavoro. È entrata a far parte di aziende come Walmart e paesi come New York che si è mosso per allentare le restrizioni Sperando di raggiungere una nuova normalità In assenza di linee guida nazionali riviste.

“Grazie ai nostri numerosi sforzi e, soprattutto, allo stato della vaccinazione a livello aziendale, abbiamo riscontrato tassi più bassi di infezione da Covid-19, nonché tassi molto bassi di malattie critiche a Tyson”, ha affermato Tom Brewer, senior corporate vicepresidente per la Salute e la Sicurezza, in nota Staff.

“Nelle ultime settimane, il numero di casi attivi a Tyson è diminuito in modo significativo”, ha aggiunto.

Un portavoce di Tyson ha affermato che la società ha avuto “conversazioni produttive e continue con i rappresentanti sindacali sul cambiamento di politica”.

Tyson impiega 120.000 lavoratori a più di una dozzina Stati. Le lunghe ore che trascorrono lavorando in spazi ristretti li rendono più vulnerabili a contrarre il virus. Il gigante della carne è stato criticato all’inizio della pandemia per non aver fatto abbastanza per proteggere i suoi lavoratori dal coronavirus che ha ucciso più di 100 dei suoi dipendenti.

I macelli sono diventati punti caldi Il virus corona mentre si diffonde, ponendo una seria sfida alla produzione di carne. Nell’aprile 2020, il presidente Donald J. Trump ha affermato che la macellazione e la lavorazione di manzo, pollo e maiale erano una “infrastruttura critica”, Lascia che le piante rimangano aperte Nonostante il numero crescente di morti tra i loro lavoratori. L’accordo è arrivato dopo settimane di pressioni del settore guidate da Tyson.

di recente Rapporto del Congresso Ha detto che nello stabilimento Tyson di Amarillo, in Texas, gli ispettori hanno notato che molti dipendenti stavano lavorando con maschere “sature”. In una fabbrica di carne di maiale a Waterloo, Iowa, dozzine di lavoratori si ammalarono e tre morirono. Lo hanno affermato i funzionari locali, compreso il sindaco della contea La società inizialmente ha rifiutato le loro richieste Per chiudere la fabbrica nella primavera del 2020.

Tyson afferma di aver speso oltre 810 milioni di dollari per misure di sicurezza contro il coronavirus e nuovi servizi medici presso il sito. Condotto test di coronavirus a livello di fabbrica e Ha assunto il suo primo ufficiale medico.

Ad agosto, la società ha annunciato una richiesta di vaccino per i centri di confezionamento e gli impianti di pollame, molti dei quali nel sud e nel Midwest, dove la resistenza al vaccino era elevata. A novembre, oltre il 96% della sua forza lavoro era stata vaccinata.

Tyson definisce una vaccinazione completa come due dosi di Pfizer-BioNTech, Moderna o una singola dose di Johnson & Johnson, ha affermato martedì Brower. Il signor Brewer ha affermato che l’azienda ha ospitato più di 100 cliniche che offrono colpi di richiamo e continua a “incoraggiare fortemente” l’uso di colpi di richiamo per i dipendenti.

Il numero dei casi di coronavirus è diminuito Circa l’80% a livello nazionale dal picco di gennaioa una media nazionale di 155.000 al giorno, più o meno allo stesso tasso di fine dicembre.

Per Tyson, l’allentamento delle regole sulle maschere è subordinato alle leggi locali e ad altre leggi applicabili, nonché ai regolamenti federali, che richiedono l’uso continuato delle maschere in Alcune strutturedisse il signor Brewer, a seconda della velocità di trasmissione. Tyson prevede di notificare presto ai dipendenti quali fabbriche e uffici saranno interessati dal cambiamento.

Sta inoltre rivedendo – e valutando la possibilità di modificare – le linee guida sul distanziamento sociale e sui test.