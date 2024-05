Gli Stati Uniti sostengono il gas mentre il mondo si muove verso le energie rinnovabili

È una trasformazione che sarebbe potuta avvenire molto più rapidamente se non fosse stato per gli Stati Uniti, che sono già in atto Il più grande produttore di gas al mondo , Utilizzando quantità standard Gas l’anno scorso. Imber ritiene che senza gli Stati Uniti, la produzione di elettricità alimentata a gas sarebbe diminuita a livello globale nel 2023. Le economie globali, esclusi gli Stati Uniti, lo scorso anno hanno generato 62 terawattora in meno di elettricità alimentata a gas rispetto all’anno precedente. Ma gli Stati Uniti hanno aumentato la produzione di elettricità da gas di quasi il doppio di tale importo nello stesso arco di tempo, ovvero altri 115 terawattora di gas nel 2023.

“Le tecnologie obsolete del secolo scorso non possono più competere con le massicce innovazioni e la caduta delle curve dei costi nel campo delle energie rinnovabili e dello stoccaggio”, ha affermato in una nota e-mail Christiana Figueres, ex segretaria esecutiva della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Il rapporto di Ember segue da vicino altre previsioni dell’Agenzia internazionale per l’energia (IEA), che in ottobre ha descritto la transizione all’energia pulita come “inarrestabile”. Agenzia internazionale per l’energia Aspettatevi il picco della domanda globale di carbone, gas e petrolio in questo decennio (per tutti gli usi energetici, non solo per l’elettricità). Si prevede inoltre che le fonti energetiche rinnovabili costituiranno quasi il 50% del mix elettrico mondiale entro il 2030.