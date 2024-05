Katy Perry condivide la notizia che sua madre è stata truffata dalle sue foto scattate dall’intelligenza artificiale al Met Gala del 2024

Kate Berry Non ha potuto partecipareGala del 2024, Ma questa era una novità per sua madre, che era stata ingannata dalle immagini, in parte create con… intelligenza artificiale Che è stato diffuso online per la pop star.

Condividi Perry Pubblicato su Instagram Lunedì che includeva foto di se stessa alterate dall’intelligenza artificiale durante la festa annuale costellata di stelle, nonché uno screenshot di un messaggio di testo confuso da sua madre.

“Ah Feather! Non sapevo che fossi andato al Met”, si legge nello screenshot di un messaggio di testo della madre di Perry che ha condiviso, insieme a una delle immagini modificate dall’intelligenza artificiale. “Che vestito meraviglioso, sembri Rose Parade, sei il tuo uccello.”

“Mamma, l’IA ha preso anche te, stai attenta!” Leggi la risposta di Perry a sua madre.

Le due foto fabbricate di Perry mostravano il cantante indossare abiti disegnati per il tema del Met Gala, “Il giardino del tempo”.

Foto: Katy Perry ha condiviso questa foto generata dall’intelligenza artificiale che ha ingannato sua madre, sul suo account Instagram (@katyperry/Instagram)

Foto: la madre di Perry è stata ingannata dalla foto falsa di Perry al Met. (@cateberry/Instagram)

Il post, che includeva anche un video di Perry che cantava nello studio musicale, includeva una didascalia che spiegava che in realtà non era presente.

“Non sono riuscito ad arrivare al MET e ho dovuto lavorare”, ha scritto Perry nella didascalia.

ABC News ha contattato il creatore delle immagini manipolate, il quale ha affermato di aver utilizzato una serie di strumenti per ottenere una qualità iperrealistica. La super fan brasiliana di Katy Perry, chiamata Sally, ha detto a ABC News di aver utilizzato un generatore di immagini basato sull’intelligenza artificiale per creare l’immagine, ma poi ha utilizzato Photoshop e una combinazione di foto reali per rendere il suo viso il più reale possibile.

“Utilizzo l’intelligenza artificiale per facilitare il processo di editing, aggiungendo texture alla pelle e cercando di ottenere il risultato più realistico possibile. Combino anche foto reali di persone, sostituendo i loro volti con quelli di Katy Perry. Il volto di Katy è stato finalizzato utilizzando un software di editing per garantire integrità”, ha detto a ABC News tramite Instagram. Smooth.”

Anche il creatore la cui pagina era piena di creazioni di Katy Perry ha spiegato il suo processo.

“Il mio lavoro coinvolge l’intelligenza artificiale, ma la maggior parte delle volte il mio obiettivo è solo migliorare i dettagli e rendere le cose un po’ più realistiche. L’intelligenza artificiale non è così avanzata come pensa la gente. Fa fatica. Non è che puoi semplicemente scrivere un reclamo e creare una foto di Katy Perry, non è così, quindi è un lavoro manuale, concentrandosi sul suo corpo e sul viso, che include l’inserimento di tatuaggi, dettagli del corpo e proporzioni. “Non è facile”, ha aggiunto su Instagram.

Diverse immagini generate dall’intelligenza artificiale di artisti che non hanno partecipato al MET, come Rihanna e Lady Gaga, sono diventate virali anche sui social media.

Katy Perry condivide la notizia che sua madre è stata truffata dalle sue foto scattate dall’intelligenza artificiale al Met Gala del 2024 Apparso originariamente su Goodmorningamerica.com