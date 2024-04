La guarigione dal cancro della principessa del Galles “sta andando bene”

divertimento

La guarigione dal cancro di Kate Middleton “sta andando bene”, dice un esperto, e conferma che la recente apparizione pubblica del principe William vuole segnalare che la famiglia reale sta tornando a uno stato di normalità.

La Principessa del Galles, 42 anni, ha stupito il mondo il mese scorso quando ha annunciato che si stava sottoponendo a “chemioterapia preventiva” per un tipo sconosciuto di cancro scoperto durante un intervento chirurgico addominale.

Il principe William, 41 anni, si è poi ritirato dai suoi doveri per sostenere la moglie malata, ma è tornato alla vita reale presentandosi giovedì a un ente di beneficenza per la distribuzione di cibo nel Surrey, in Inghilterra.

La settimana scorsa, il futuro re è stato visto anche guardare una partita di calcio con il figlio maggiore, il principe George, 10 anni.

Entrambi i viaggi sono stati deliberatamente progettati per rassicurare il pubblico che la guarigione della principessa Kate sta procedendo come previsto e che sta facendo progressi costanti, secondo l'esperto reale Richard Fitzwilliams.

“I reali si rendono conto che tutto ciò che fanno invia un messaggio in un modo o nell'altro.” Raccontare il Sole di sabato. “Ha inviato il messaggio che alcune cose sono affari, più o meno come al solito.”

Il principe William è tornato alla vita reale con un'apparizione in un ente di beneficenza alimentare nel Surrey, in Inghilterra, giovedì. Paul/AFP tramite Getty Images

La battaglia per la salute della principessa Kate arriva quando Re Carlo, 75 anni, soffre di un tipo sconosciuto di cancro.

Il re fu costretto anche a ritirarsi dai suoi doveri pubblici, gettando in crisi la famiglia reale.

A gennaio, Charles ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che sarebbe stato ricoverato in ospedale per ricevere cure per un ingrossamento della prostata. Successivamente è stato annunciato che i medici avevano scoperto il cancro durante quell'operazione.

Questa scioccante notizia sulla salute è arrivata poco dopo che la principessa Kate ha annunciato che sarebbe stata fuori dagli occhi del pubblico fino a dopo Pasqua poiché avrebbe subito un intervento chirurgico programmato.

Come nel caso del suocero, i medici scoprirono il cancro durante l'operazione, tenendola senza lavoro per il prossimo futuro.

