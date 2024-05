Questo è il modo in cui la Serbia mostra orgoglio per la sua “dura amicizia” con la Cina – e accoglie favorevolmente la visita di Xi Jinping a Belgrado.

E per buona misura, c’è un cartellone pubblicitario per Hisense, il produttore cinese di elettrodomestici, che l’anno scorso ha aperto una fabbrica di frigoriferi a Valjevo, nella Serbia occidentale.

In alcune parti d’Europa, l’itinerario del presidente cinese potrebbe aver suscitato perplessità. Dopotutto, la Serbia raramente si trova a far parte di un tour di tre tappe di un leader internazionale di tale statura.

È probabile che Xi approfitti del suo viaggio per evidenziare le sue critiche alla NATO. La sua visita coincide con il 25° anniversario degli attacchi aerei americani contro l’ambasciata cinese a Belgrado. In un editoriale per il quotidiano serbo Politika, il presidente ha spiegato che l’emozione per questo incidente rimane alta.

Non c’è da stupirsi che il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, abbia intenzione di servire i migliori vini del suo paese alla sua controparte cinese durante una cena in onore di Xi.

Vucic ha sottolineato che nel giro di cinque anni il vino serbo non sarà più soggetto a dazi sull’importazione in Cina, ha dichiarato alla televisione centrale cinese che il vino serbo “non era più caro come una volta”. [those] in Francia” e che credeva che il signor Xi avrebbe “apprezzato” le sue scelte.