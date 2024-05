Google offre valori di permuta Pixel 8a aumentati per i telefoni più vecchi

Google ha appena lanciato Pixel 8a e, tramite il Google Store, offre il dispositivo gratuitamente con permute selezionate. Se stai effettuando l’aggiornamento anche da un precedente dispositivo Pixel A-Series, Google ha alcune offerte di permuta decenti da offrire con Pixel 8a.

Le offerte di permuta sono diventate uno dei modi principali per aggiornare il tuo smartphone negli ultimi anni e Pixel 8a non è diverso. Google afferma che offrirà agli acquirenti fino a $ 500 di sconto sul Pixel 8a, rendendo il dispositivo gratuito, con offerte selezionate. I valori varieranno, ma ovviamente i prezzi più alti si trovano con gli iPhone. L’iPhone 14 Pro Max ti costerà $ 499 indipendentemente dall’opzione di archiviazione.

I migliori valori Nel Google Store Si trova nei dispositivi di fascia alta, ma ci sono alcuni valori molto forti che si possono ottenere con i precedenti dispositivi Pixel A-Series.

Il Pixel 7a ti costerà $ 200, mentre il Pixel 6a ti farà guadagnare $ 180 in cambio. Poiché questi dispositivi spesso vengono venduti sul mercato dell’usato per meno di 250 dollari, l’offerta di Google rappresenta un modo semplice e veloce per eseguire l’aggiornamento.

Anche il Pixel 4a, che non riceve più aggiornamenti, riceverà 160 dollari, un’offerta particolarmente vantaggiosa. Google ti offrirà anche uno sconto di $ 175 su OnePlus 9 Pro, un’offerta inaspettatamente eccezionale.

Di seguito abbiamo raccolto alcune delle principali offerte di permuta, tutte basate su dispositivi in ​​buone condizioni e con meno opzioni di archiviazione.

Scambiato Pixel 8a il 7/5 Google Pixel 7a $ 200 Google Pixel 6a $ 180 Google pixel 5a $ 170 Googlepixel 4a $ 160 Google Pixel 3a $ 110 GooglePixel7 $ 170 GooglePixel6 $ 130 Google Pixel 5 $ 120 Apple iPhone 14 Pro Max $ 499 Apple iPhone 14 $ 320 Apple iPhone 13 $ 250 Apple iPhone 12 $ 200 Apple iPhone 11 $ 160 Apple iPhone SE (3a generazione) $ 150 Samsung Galaxy S23 $ 305 Samsung Galaxy S22 $ 245 Samsung Galaxy S21 $ 186 Samsung Galaxy A53 $ 35 OnePlus 9Pro $ 175 OnePlus 10 Pro $ 50

lo sconosciuto, Miglior acquisto Le permute di Pixel 8a devono ancora essere lanciate. Il rivenditore di solito presenta offerte di scambio durante il preordine, ma non è ancora disponibile nulla. Questo dovrebbe avvenire più tardi. Ma allo stesso tempo, Best Buy offre Pixel 8a con una carta regalo da $ 100 e uno sconto di $ 100 Al momento dell’attivazione con il tuo operatore. Questa è facilmente la migliore offerta attualmente disponibile.

Allo stesso modo Amazon offre una carta regalo da $ 100 Con il dispositivo, ma ancora una volta senza compromessi.

La spedizione di Google Pixel 8a inizierà il 14 maggio. Puoi leggere la formazione pratica qui.

Ulteriori informazioni su Pixel:

Segui Ben: Twitter/X, DiscussioniE Instagram