Trump e il presidente polacco discutono dell’aumento delle spese per la difesa da parte dei membri della NATO

precedente presidente Donald Trump E il presidente polacco Andrzej Duda Mercoledì Trump ha discusso della spesa della NATO durante una cena presso la Trump Tower di New York City, secondo una lettura dell’incontro della campagna di Trump.

il marito “Abbiamo discusso la proposta del presidente Duda secondo cui i paesi della NATO dovrebbero spendere il 3% per la loro difesa”, secondo la campagna. La CNN aveva precedentemente riferito che Duda aveva invitato tutti gli stati membri della NATO ad aumentare la spesa per la difesa al 3% del PIL, rispetto all’attuale impegno del 2%.

Duda ha ripetuto la proposta al presidente Joe Biden Durante l’incontro del 12 marzo, ha affermato: “Il 2% andava bene dieci anni fa. Ora è necessario il 3% in risposta alla guerra su larga scala intrapresa dalla Russia oltre i confini orientali della NATO”.

La campagna afferma che durante l'incontro di due ore e mezza, Trump e Doda hanno discusso anche della guerra tra Russia e Ucraina e della guerra tra Israele e Hamas in Medio Oriente.

Era Trump, il presunto candidato del Partito Repubblicano Critiche alla spesa per la difesa della NATO. A febbraio l’ex presidente aveva dichiarato che avrebbe incoraggiato la Russia a “Qualunque cosa diavolo vogliano“A qualsiasi stato membro della NATO che non rispetta le linee guida sulla spesa per la difesa, preoccupando molti leader a Washington e Europa.

I diplomatici europei si preparano La CNN ha riferito la scorsa settimana che Trump sta lavorando per erigere guardrail della NATO e cercando di garantire un sostegno permanente all’Ucraina nella sua guerra con la Russia per il potenziale ritorno di Trump alla Casa Bianca.