Il direttore di WayForward afferma che Nintendo ha cambiato il modo in cui guarda all'industria dei videogiochi

Ieri, durante la sua recente presentazione Indie World, WayForward ha rivelato Yars Rising, un nuovo gioco Metroidvania basato sul classico franchise Atari.

Il veterano game designer James Montagna è alla guida di questo nuovo progetto e sembra avere una nuova interpretazione del game design dopo aver collaborato con Nintendo per l'uscita dello scorso anno Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp.

Questa è la straordinaria esperienza che i produttori di giochi Nintendo gli hanno offerto (Tramite il file di gioco):

“È come vedere un colore che non esiste. Ad esempio, non esiste un nome per quel colore. Prima non potevo immaginarlo. Ma una volta che ne sei influenzato e lo vedi, è come se non potessi vederlo ogni altro modo.”

Molti sviluppatori hanno menzionato come sono cresciuti come fan dei giochi Nintendo e idolatrano volti famosi come Shigeru Miyamoto, quindi è sempre bello ascoltare storie come questa. Proprio l'anno scorso, il team MercurySteam di Metroid Dread ha descritto la collaborazione con Nintendo come “un'esperienza rivoluzionaria”.

L'arrivo di Yars è previsto entro la fine dell'anno sull'eShop di Switch e Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp può essere acquistato ora.