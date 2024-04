Kaitlyn Clark vicina ad un accordo di sponsorizzazione con Nike: fonti

(Relazione aggiuntiva di Shams Charania, Mike Vorkunov e Ben Beckman)

Kaitlyn Clark, fenomeno in ascesa della febbre dell'Indiana, la scelta n. 1 nel draft WNBA di lunedì, si sta avvicinando a un lucroso accordo di sponsorizzazione a otto cifre con Nike, dicono fonti del settore. L'atleta.

Tali fonti hanno affermato che anche Clark dovrebbe ricevere la scarpa Nike firmata. Anche Under Armour e Adidas hanno fatto offerte significative a Clark, hanno detto due fonti del settore.

Il precedente accordo di Clark con Nike si è concluso dopo la stagione di basket universitaria recentemente conclusa, permettendole di entrare nel mercato all'apice della sua popolarità. Clark era una supernova all'Università dell'Iowa, battendo record e portando nuovi fan al basket universitario. Il torneo NCAA femminile ha stabilito record di spettatori per ogni partita giocata dallo Stato dell'Iowa, culminando con 18,9 milioni di spettatori per la sconfitta nella partita per il titolo nazionale degli Hawkeyes contro la Carolina del Sud.

I Fever hanno scelto il 22enne Clark per primo assoluto nel draft di lunedì. L'interesse per la bozza è stato ai massimi storici e ha anche stabilito record di spettatori, con più di quattro volte più spettatori per la bozza di quest'anno (2,4 milioni) rispetto all'anno scorso, battendo il record precedente per il maggior numero di spettatori. Bozza della WNBA, ambientata nel 2004.

Si prevedeva che Clark avrebbe concluso uno degli accordi di sneaker più redditizi della WNBA poiché gli sponsor si sono riversati su di lei negli ultimi mesi e hanno mostrato il loro desiderio di entrare negli affari di Caitlin Clark. Ha già accordi di sponsorizzazione con Gatorade, State Farm e Panini.

Stephen Curry di Golden State, che ha lanciato il marchio Curry come impresa indipendente con Under Armour, ha partecipato all'incontro aziendale con Clark, hanno detto fonti del settore. Curry Brand ha ingaggiato la star dei Kings De'Aaron Fox come prima atleta NBA donna alla fine dello scorso anno, e la guardia dell'Università della Carolina del Sud MiLaysia Fulwiley ha firmato un accordo pluriennale NIL, rendendola la prima atleta universitaria a collaborare direttamente con l'azienda.

La settimana scorsa ha dimostrato quanto sia richiesta Clark. È apparsa come ospite al “Saturday Night Live”. Successivamente, le valutazioni del draft WNBA sono aumentate vertiginosamente. Fanatics ha detto che la sua maglia è stata la più venduta tra tutte le scelte al draft prese durante la notte del draft nella storia dell'azienda. Anche l'interesse per i biglietti ha continuato a crescere.

Nella sua conferenza stampa post-draft, Clark ha affermato che diventare professionista non ha avuto un grande impatto sul modo in cui ha condotto gli affari fuori dal campo.

“Se devo essere completamente onesta, sento che non è cambiato molto il modo in cui ho vissuto la mia vita nell'ultimo anno”, ha detto. “Le sponsorizzazioni rimangono le stesse. Le persone intorno a me, agenti e altri, hanno saputo aiutarmi e guidarmi nell'ultimo anno. Non so se sarei dove sono oggi se non fosse per molto di loro.

Lettura obbligatoria

(Immagine di Caitlin Clark: Ron Hoskins/NBAE tramite Getty Images)