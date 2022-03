Steve Curry soffre di un mal di piede contro i Celtics

steve curry Ha saltato la seconda metà della sconfitta del Golden State contro Boston dopo aver subito un infortunio al piede sinistro in una collisione con i Celtics. Marco Intelligente.

Curry è stato sottoposto a una risonanza magnetica dopo essere inciampato fuori dal tribunale e i risultati non sono stati pubblicati giovedì sera. i guerrieri’ Draymond Green Ha detto ai giornalisti dopo la partita che non si aspetta che Curry sia nella rosa di domenica contro Speroni di Sant’Antonio.

L’allenatore dei Warriors Steve Kerr ha sollevato un problema con Smart durante il gioco, dove in una corsa per una palla vagante, Smart è rotolato sulla gamba di Curry.

Kerr ha avuto una discussione con Smart sul campo, esprimendo il suo dispiacere per il gioco. Dopo aver perso la casa 110-88, Kerr ha detto, tramite ESPN“Pensavo fosse un gioco pericoloso. Pensavo che Marcus si tuffasse in Steve, ed è per questo che ero arrabbiato. Molto rispetto per Marcus. È un giocatore infernale, un giocatore, un concorrente. L’ho allenato al World Coppa di alcune estati fa. Abbiamo parlato dopo la partita e stiamo bene. Ma pensavo fosse una giocata pericolosa”.

Il verde la vedeva diversamente.

“Mi aspetto che Marcus Smart faccia questo spettacolo”, ha detto Green. “Gioca duro. Non lo definirei un gioco sporco”.

Non sembrava intelligente come se la discussione che aveva avuto con Kerr sarebbe stato un grosso problema. “Fa quello che farebbe qualsiasi allenatore, qualsiasi giocatore, chiunque, e questo supporta il suo uomo”, Smart MassLiveNews., ha detto. …Alla fine della conversazione, mi ha detto: “Sei uno dei ragazzi che voglio nella mia squadra”.

Ora i Warriors (47-23) attendono i risultati del doloroso test del piede di Curry.