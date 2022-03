AMD conferma ‘nessun overclocking’ della CPU Ryzen 7 5800X3D, solo memoria abilitata e FCLK Overclock

di AMD Ryzen 7 5800X3D Sarà la prima CPU consumer a disporre di memoria 3D V-Cache, ma l’aggiunta della nuova tecnologia significa che dovrà sacrificare alcune funzionalità chiave come il supporto per l’overclocking.

La CPU AMD Ryzen 7 5800X3D non supporta l’overclock a causa del ridimensionamento della tensione

In un’intervista a HotardwerIl direttore tecnico del marketing di AMD, Robert Hallock, ha rivelato ancora una volta alcuni dettagli interessanti sulla prossima CPU Ryzen 7 5800X3D. Il delegato, risponde a una domanda per gli appassionati di hardware AMD, Michel SimonicSul fatto che il chip supporterà o meno l’overclocking, Robert ha risposto che non lo farà, e anche per una buona ragione.

NVIDIA e IBM stanno lavorando per collegare le GPU direttamente agli SSD per migliorare notevolmente le prestazioni piuttosto che fare affidamento sulle CPU

La CPU AMD Ryzen 7 5800X3D sarà la prima offerta 3D V-Cache dell’azienda e, come tale, deve essere ottimizzata in termini di voltaggi prima di essere spedita nel segmento consumer. Robert ha affermato che mentre i chip possono raggiungere 1,5-1,6 V con l’overclocking, lo stack 3D V-Cache sopra i core Zen 3 può fare solo 1,35 V e in realtà funziona al limite fuori dagli schemi. Se gli utenti tentano di superare la dimensione del chip oltre questa curva di tensione, possono rompere il chip, motivo per cui l’overclocking della CPU non è supportato.

Ma anche se la CPU non dispone del supporto per l’overclocking, l’overclocking di Memory e Infinity Cache (FCLK) sarà comunque abilitato e, come ha affermato Robert, fornisce comunque prestazioni più significative rispetto all’overclock di base standard.

La frequenza è importante, la frequenza è importante, ma ogni processore, ogni gioco è sempre una serie di compromessi, sollievo dal throttling e nella nostra architettura, quando sei nella gamma da quattro e mezzo a cinque gigahertz, quattro o cinque sono sufficienti quando metti un sacco di memoria sulla tua testa sai che non sei più limitato dalla frequenzanon stai regalando nulla per indirizzare quella frequenza, spostare i limitatori di prestazioni o gli acceleratori di prestazioni o spostarti altrove nell’architettura Quindi possiamo richiamare la frequenza un po’ più facilmente sulle temperature, semplificando il processo di raffreddamento e rilasciando un grosso blocco extra di cache in cima Che è più densità di transistor, più densità termica, quindi è stato un compromesso molto facile. Robert Hallock (responsabile del marketing tecnico AMD) tramite PCWorld

Robert suggerisce che sono stati rapidi nel portare la CPU Ryzen 7 5800X3D sul mercato dei giochi, quindi è possibile che, dato abbastanza tempo per maturare, AMD possa avere future generazioni di chip 3D V-Cache che supportano l’overclocking proprio come qualsiasi console. . Il potenziometro influisce anche sui clock ridotti di 400 MHz fino a 3,4 GHz e 4,5 GHz rispetto a 3,8 GHz e 4,7 GHz nel segmento non 3D.

C’era anche lei Rapporti recenti AMD consiglia ai produttori di schede madri di rimuovere le funzionalità di overclocking e il supporto della CPU 5800X3D dai loro prodotti, ma Robert sottolinea che il chip è “Hard Locked” per l’overclocking e non è possibile che i produttori di schede madri possano aggirare le restrizioni e abilitare l’overclocking. Ma anche questo non dovrebbe farti pensare che AMD stia andando sulla strada per non overcloccare le future CPU Ryzen Desktop. Robert afferma che questa è solo una cosa una tantum e che si impegnano a offrire più CPU abilitate per l’overclock in futuro.

Serie AMD Ryzen 5000 e CPU Ryzen 4000 (2022)