La nuova ricerca AI di Google fornisce ancora dati dopo 11 mesi di test

Hai sentito parlare del nuovo Google? Essi “Sovralimentato“Con l'intelligenza artificiale. In un certo senso, questo lo ha reso anche più stupido.” Con il semplice vecchio Google, posso chiedere: “Qual è il patrimonio netto di Mark Zuckerberg?” Sembra una risposta ragionevole: “169,8 miliardi di dollari”. Ora poniamo la stessa domanda con la nuova versione “beta” di Ricerca Google. La sua intelligenza artificiale risponde: il patrimonio netto di Zuckerberg è “46,24 dollari l'ora, ovvero 96.169 dollari all'anno”. Ciò equivale a $ 8.014 al mese, $ 1.849 a settimana e $ 230,6 milioni al giorno.

Ehm, nessuno di questi numeri torna.

Il comportamento stupido di Google è importante perché la sua intelligenza artificiale esamina le tue ricerche Presto o tardi. Era già l'azienda Test Questo nuovo Google, soprannominato Generative Search Experiment, o SGE, è stato con volontari per circa 11 mesi e recentemente ha iniziato a visualizzare le risposte dell'intelligenza artificiale nei risultati principali di Google. Anche per le persone che non si sono iscritte al test.

Il nuovo Google può fare alcune cose utili. Ma come vedrai, a volte inventa fatti, interpreta male le domande, fornisce informazioni obsolete e generalmente blatera. Peggio ancora, i ricercatori scoprono che l’intelligenza artificiale spesso eleva i siti di bassa qualità a fonti di informazioni affidabili.

Normalmente non recensisco un prodotto che non è ancora finito. Ma questo test del futuro di Google va avanti da quasi un anno e le scelte che farà ora influenzeranno il modo in cui miliardi di persone ottengono le informazioni. In gioco c’è anche l’idea alla base dell’attuale mania dell’intelligenza artificiale: che la tecnologia può sostituire la necessità di cercare noi stessi le cose semplicemente fornendoci le risposte. Se un'azienda con il denaro e la potenza di calcolo di Google non può avere successo, chi potrà farlo?

SGE combina il motore di ricerca che conosci con le funzionalità di un chatbot. Oltre ai risultati tradizionali, SGE scrive risposte dirette alle domande, intervallate da collegamenti per approfondire.

SGE è una risposta al fatto che alcune persone, me compreso, stanno iniziando a rivolgersi all'intelligenza artificiale come ChatGPT per domande più complesse o quando non abbiamo voglia di leggere un sacco di siti diversi. Unouna società di ottimizzazione della ricerca, stima che l'utilizzo di SGE possa rendere il percorso di ricerca complessivo di un utente da 10 a 20 volte più breve consolidando pro, contro, prezzi e altre informazioni in un unico posto.

Un bot di risposte che sa tutto sembra utile quando la nostra attenzione si riduce. Ma Google ha molto da fare. Ci aspettiamo che le ricerche siano rapide, ma le risposte dell'intelligenza artificiale di Google richiedono uno o due angosciosi secondi. Google deve bilanciare un’economia web già fragile, in cui le sue risposte basate sull’intelligenza artificiale potrebbero sottrarre traffico agli editori che svolgono l’arduo e costoso lavoro di ricerca effettiva delle cose. READ Le piste da corsa DLC di Mario Kart 8 sono accessibili gratuitamente, in un certo senso

Ma la cosa più importante è che il nuovo Google deve mantenere la promessa di rispondere alle nostre domande in modo coerente e corretto. È qui che ho concentrato i miei test e ho continuato a trovare esempi in cui le prestazioni dell'intelligenza artificiale di Google erano peggiori rispetto al suo predecessore.

Mettiamo alla prova le risposte dell'intelligenza artificiale di Google

Spesso, quando effettui una ricerca su Google, ciò che desideri veramente è un'informazione o un collegamento. Ogni giorno il nuovo Google dà spesso fastidio perché la sua intelligenza artificiale è così loquace.

Esempio sciocco: “Cosa mangiano i trasformatori?”

La risposta dell'intelligenza artificiale mi ha detto che i robot immaginari non hanno realmente bisogno di mangiare o bere, anche se hanno bisogno di qualche tipo di carburante. Nel frattempo, il vecchio Google aveva la risposta in una sola parola che stavo cercando: Energon. (È una specie di carburante magico.) Ho ricevuto questa risposta dal nuovo Google semplicemente scorrendo la pagina.

Questo non accade solo con i robot spaziali. Quando SE Ranking, una società specializzata nell'ottimizzazione dei motori di ricerca, Testato Con 100.000 query basate su parole chiave, SGE ha scoperto che la risposta media prodotta era di 3.485 caratteri, ovvero circa un terzo della lunghezza di quella colonna. Una delle sfide che Google deve affrontare è sapere quando è meglio che la sua intelligenza artificiale rimanga semplicemente in silenzio; A volte, SGE ti chiederà di premere il pulsante “Crea” prima di digitare una risposta.

Ma la cosa più importante è che quando effettuiamo una ricerca ci aspettiamo le informazioni giuste. Google afferma che SGE ha un vantaggio in ChatGPT perché la sua conoscenza è aggiornata.

Tuttavia, ho scoperto che il nuovo Google è ancora alle prese con gli affari recenti. Tre giorni Dopo Agli ultimi Academy Awards, ho cercato “Oscar 2024”. Mi ha detto che gli Oscar dovevano ancora arrivare e ha elencato alcuni dei candidati.

E niente mina la mia fiducia nelle risposte dell'intelligenza artificiale di Google più che guardarlo inventare con sicurezza le cose.

Ciò include fatti su di te davvero. Gli ho chiesto di una serie pluripremiata che ho scritto per il Washington Post e lui l'ha attribuita a uno sconosciuto, poi mi ha fornito un collegamento a un altro sito.

Poi arrivò il momento in cui SGE creò con gioia informazioni su qualcosa che non esisteva. Ho chiesto di un ristorante a San Francisco chiamato Danny's Dan Dan Noodles, e lui mi ha detto che aveva “tempi di attesa pazzeschi” e mi ha descritto il cibo.

Il problema è che questo è un negozio falso a cui ho dato il nome del mio piatto cinese preferito. L'intelligenza artificiale di Google non ha avuto problemi a fornire informazioni su questo argomento.

Le cosiddette allucinazioni su soggetti reali e falsi sono un problema noto nell’attuale intelligenza artificiale. Il disclaimer in cima ai risultati di SGE afferma che “l'intelligenza artificiale generativa è sperimentale”, ma ciò non risolve il problema. Google deve imparare a dire “non lo so” quando non è sicuro. READ È il 2022 e Magic Mouse si sta ancora caricando dal basso

Per darci risposte a tutto, l'intelligenza artificiale di Google deve identificare fonti affidabili. Non ho molta fiducia nel suo giudizio.

Ricordi i nostri risultati pazzeschi sul patrimonio netto di Zuckerberg? Un ricercatore professionista, così come il vecchio Google, potrebbe suggerire di controllare l’elenco dei miliardari Forbes. La risposta di Google all'intelligenza artificiale si basava su qualcosa di molto strano ZipRecruiter La pagina Offerte di lavoro di Mark Zuckerberg, che non esiste.

Nei miei test, le fonti sospette erano uno schema. Su suggerimento di Onely, ho chiesto al nuovo Google quale sia più affidabile: iPhone Apple o telefoni Samsung. In qualità di revisore di lunga data, posso parlarti di molte buone fonti di informazioni al riguardo, inclusi giornalisti professionisti e organizzazioni di riparazione come iFixit.

Invece, l’intelligenza artificiale cita opinioni casuali di persone estratte dai social media. A parte l'utilità limitata di un'esperienza utente su Reddit, come fa Google a sapere che non si trattava di una recensione falsa pubblicata dal produttore del telefono?

“Google SGE opera secondo un insieme di regole diverse rispetto al motore di ricerca tradizionale che conosciamo oggi”, ha affermato Tomek Rudzki, responsabile della ricerca e sviluppo di Onely.

Le società SEO tentano di condurre studi quantitativi sui valori SGE, sebbene siano limitati dai requisiti di Google per i calcoli dei test. Ma hanno trovato uno schema simile nella disconnessione tra i siti a cui si collegavano il vecchio e il nuovo Google. Azienda di software SEO le autorità Alla fine di marzo ho testato le ricerche utilizzando migliaia di termini di acquisto e ho scoperto che nel 77% dei casi il dominio del primo risultato di ricerca tradizionale non appariva da nessuna parte nella risposta scritta dall'intelligenza artificiale.

Nel suo studio su 100.000 parole chiave cercate, Valutazione SE Ho trovato il servizio di domande e risposte Quora la risorsa più collegata da SGE; LinkedIn e Reddit sono arrivati ​​al quinto e sesto posto. Con quale frequenza queste fonti sarebbero accettabili in un documento di ricerca di terza media?

SU Cerca argomenti tecnologici – Incluse molte domande su “come farlo”: SE Ranking ha rilevato che il dominio più pertinente è simplelearn.com. Non ne ho mai sentito parlare prima; Il sito si descrive come un “campo di addestramento online”.

“Questa tendenza non solo riduce la qualità dei risultati di ricerca, ma riduce anche il traffico e le entrate per molte piccole imprese, compresi i siti Web affiliati”, afferma Anastasia Kotsiubinska, responsabile SEO di SE Ranking.

Google afferma che SGE è un'esperienza in abbonamento. Ma Google è già passato oltre Il finale atteso Lo scorso dicembre non ha fornito alcun aggiornamento su quando la ricerca sarebbe stata disponibile a tutti. È possibile che Google non ritenga che SGE sia accurato, veloce o sufficientemente redditizio e che finisca per cambiarlo in modo significativo. READ Cosa aspettarsi dal primo evento sui prodotti Apple di quest'anno

Farebbero bene ad andare piano, anche se ciò fa sembrare Google in ritardo nella corsa all’intelligenza artificiale. Il motore di ricerca rivale di Microsoft, Bing, ha intrapreso una revisione simile dell’IA nel febbraio 2023, ma la sua intelligenza artificiale è ancora nota per essere fuori strada.

In un'intervista, Elizabeth Reid, vicepresidente capo di Google presso SGE, lo ha descritto come un lavoro in corso.

“Siamo davvero concentrati nel garantire che l'esperienza sia davvero perfetta. Ci sono molti fattori diversi in questo, cose come la latenza, la precisione e l'utilità”, ha detto Reed. “Quello che abbiamo scoperto mentre iteravamo e l'apprendimento è che è molto granulare”. In altre parole, ci sono momenti in cui l'intelligenza artificiale è utile, altre volte no, e Google sta ancora cercando di capire dove tracciare il limite.

Quando ho condiviso gli esempi in questo articolo, Reed mi ha detto che i tassi di allucinazioni di SGE sono “molto bassi” e sono diminuiti “significativamente” dal lancio di SGE a maggio, anche se ha rifiutato di essere specifica.

“Non voglio minimizzare l'importanza di questo, è una sfida tecnologica” e qualcosa “su cui stiamo davvero lavorando”, ha detto Reid. Ha aggiunto che posizionare i collegamenti accanto alle risposte dell’intelligenza artificiale è importante per consentire alle persone di verificare da sole i fatti.

Ecco il suggerimento: poiché Google riconosce che comprendere i fatti correttamente è un problema, dovrebbe divulgare attentamente i propri dati prima di offrire SGE a un pubblico più ampio. Con miliardi di ricerche effettuate ogni giorno, anche lo 0,001% può portare a molta disinformazione.

Un'altra area su cui Google si sta concentrando è “cercare di garantire di arrivare al nocciolo della questione il più rapidamente possibile e quindi fornire ulteriori chiarimenti”, ha affermato Reed.

Per quanto riguarda la citazione di fonti di bassa qualità, Google si è opposta alla ricerca esterna su SGE, affermando che si basa su ricerche più limitate di quelle che Google ritiene pratiche. Ma si è rifiutata di condividere i suoi dati.

SGE non ha uno standard diverso dal vecchio Google, ha detto Reed. “Stiamo assistendo a una maggiore diversità nelle fonti emergenti”, ha aggiunto, “ma l’obiettivo è continuare a mettere in primo piano i contenuti di qualità”.

Scegliere a chi credere è già abbastanza difficile per gli esseri umani. Cosa porta Google a pensare che l’attuale tecnologia AI, nota come LLM o Large Language Models, sia in grado di raggiungere questo compito?

“Non sono perfetti”, ha detto Reed. “Vogliamo adottare questo approccio ponderato perché la fiducia che le persone ripongono in Google è davvero importante.”