Erdogan subisce una rara sconfitta alle elezioni locali turche

Risultati non ufficiali hanno mostrato che il partito di opposizione, il Partito popolare repubblicano, è in vantaggio a livello nazionale sul Partito Giustizia e Sviluppo guidato da Erdogan, con il 37,7% rispetto al 35,5%, dopo che è stato contato il 99,8% dei voti, secondo risultati non ufficiali. All'agenzia di stampa statale Anadolu.

ISTANBUL – Il principale partito di opposizione turco ha ottenuto una clamorosa vittoria nelle elezioni locali di domenica, consegnando la peggiore sconfitta del presidente Recep Tayyip Erdogan in un'elezione che ha messo in luce la rabbia degli elettori per una crisi economica profonda e debilitante.

Le elezioni per i sindaci e per i seggi dei consigli locali sono state la prima vittoria nazionale per il CHP in più di due decenni, quando Erdogan era il leader dominante della Turchia. Ciò rappresenta una straordinaria svolta per il Partito popolare repubblicano, a meno di un anno dalla sconfitta del suo candidato da parte di Erdogan nella corsa presidenziale, che ha lasciato l'opposizione turca nello sconforto.