La Russia afferma che cesserà il fuoco in 4 città ucraine; Il greggio statunitense è in aumento

greggio statunitense Saltato oltre $ 125 al barile Nelle prime contrattazioni di domenica sera, il mercato ha continuato a rispondere alle interruzioni dell’offerta dovute alla guerra tra Russia e Ucraina e alla possibilità che gli Stati Uniti e i loro alleati e partner impongono un embargo sul petrolio e sul gas naturale russi.

Contratti future sul greggio West Texas IntermediateL’indice petrolifero statunitense è balzato dell’8%, a un certo punto, superando i 130 dollari al barile, raggiungendo il livello più alto dalla metà del 2008. Greggio Brentil benchmark internazionale, è aumentato del 9% a $ 128,60, anche il prezzo più alto dal 2008.

“Il petrolio è in aumento con l’aspettativa di un divieto totale del petrolio e dei prodotti russi”, ha affermato John Kilduff, co-fondatore di Again Capital. “I prezzi della benzina che sono già alti continueranno a salire in modo paradossale. I prezzi in alcuni stati spingeranno $ 5 molto rapidamente”.

-Tanaya Michel