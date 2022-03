Il benchmark Pixel 6a conferma Google Tensor e 6 GB di RAM

I benchmark non sono la fonte più affidabile per le specifiche dei dispositivi a causa della loro natura facilmente falsificabile. Tuttavia, uno dei dispositivi Pixel 6a è emerso nei giorni scorsi e non ha rivelato nulla di inaspettato su SoC, RAM o tempistica.

torna a novembreAbbiamo riferito che Pixel 6a utilizzerà lo stesso chip Tensor trovato in Pixel 6 e 6 Pro. Le informazioni che abbiamo visto in precedenza identificano la prima generazione del SoC come “GS101”, ma Google deve ancora rivelare come verranno contrassegnate le versioni future. Inoltre, abbiamo notato che il midranger del 2022 ha il nome in codice “Bluejay” internamente.

Il Banco Geek Standard 5 (Attraverso MySmartPrice) elenca “Google Pixel 6a” – che a Libro da colorare umoristico di perdita – come modello e identificatore del modello, mentre la scheda madre è “bluejay”. Il righello del chip è un “Sched_pixel” incluso con altri dispositivi alimentati da Tensor.

La sezione delle informazioni sulla CPU del benchmark è identica a quella di Pixel 6 e 6 Pro. Ciò comprende Due core ARM Cortex-X1 ad alte prestazioni a 2,8 GHz, un core A76 “medio” a 2,25 GHz e quattro core A55 di piccola/alta efficienza.

In termini di prestazioni, sia i punteggi single-core che multi-core sono nella stessa gamma della linea Pixel 6, il che ancora una volta non sorprende.

Le specifiche del nuovo Pixel 6a che utilizziamo oggi sono 5,43 GB o 6 GB di RAM. Questo corrisponde al Pixel 5a (e 4a) che sostituirà nella formazione. Questo è inferiore a 8 GB su Pixel 6 (e 12 GB su 6 Pro), il che ha senso come differenziatore attento al prezzo e funge da motivo per cui le persone vogliono aggiornare.

Questa è la portata di tutto ciò che abbiamo imparato dal Pixel 6a, ma noi Ho menzionato in precedenza in Configurazioni della fotocamera.

