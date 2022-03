‘Comportamento scioccante’: la ginnasta russa mostra ‘Z’ sul podio accanto al vincitore ucraino | Ginnastica

Il ginnasta russo Ivan Kulyak, che indossava un distintivo associato all’invasione Ucraina Sulla piattaforma delle medaglie, è stato chiamato “per il suo comportamento scioccante”.

La maglia di Kolyak aveva la lettera “Z” in primo piano mentre era in piedi accanto all’ucraino Kovtun Ilya, medaglia d’oro nella Ginnastica Evento di Coppa del Mondo a Doha.

La lettera “Z”, una lettera non trovata nell’alfabeto cirillico russo, è stata vista incisa su carri armati e veicoli russi in Ucraina e simboleggiava il sostegno all’invasione.

Kolya, l’ex campione del mondo junior, ha vinto sabato la medaglia di bronzo.

L’ucraino Ilya Kovtun ha vinto la medaglia d’oro contro Ivan Kulyak al terzo posto. Foto: Claro Sport

“La Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG) conferma che chiederà alla Foundation for Gymnastics Ethics di aprire un procedimento disciplinare contro Ivan Kolya dopo il suo comportamento scioccante all’Apparato di Coppa del Mondo a Doha, in Qatar”, si legge in una dichiarazione del Consiglio direttivo.

Era già stato deciso di vietare a tutte le ginnaste russe e bielorusse di partecipare a future competizioni da lunedì.

“La FIG ha adottato ulteriori misure contro Russia e Bielorussia il 4 marzo”, ha affermato la FIG in una nota. “A partire dal 7 marzo 2022, gli atleti e i funzionari russi e bielorussi, compresi i giudici, non sono autorizzati a partecipare alle competizioni FIG o alle competizioni autorizzate dalla FIG”.

Nel prendere la sua decisione, la FIFA ha affermato di aver tenuto conto delle ultime raccomandazioni del Comitato Olimpico Internazionale, della posizione del Comitato Atleti e delle “profonde preoccupazioni” e posizioni espresse da diverse federazioni nazionali di ginnastica.

L’invasione russa è stata condannata in tutto il mondo, ha spinto più di 1,5 milioni di ucraini a fuggire all’estero e ha innescato radicali sanzioni a guida occidentale progettate per paralizzare l’economia russa. Domenica, otto civili sono stati uccisi fuori dalla capitale, Kiev, quando le forze russe hanno bombardato un ponte mentre cercavano di mettersi in salvo.