La Cina vuole che il suo nuovo razzo di lancio per astronauti sia riutilizzabile

La Cina sta progettando un veicolo di lancio dell’equipaggio di nuova generazione per svolgere missioni sulla sua stazione spaziale e sulla luna per avere un primo stadio riutilizzabile.

Il nuovo razzo consentirà un’opzione di lancio riutilizzabile per inviare astronauti o merci nella Nuova Cina Stazione spaziale Tiangongmentre la versione più grande consentirebbe alla Cina di inviare l’equipaggio in missioni sulla luna e nello spazio profondo.

Sarà anche in grado di trasportare una nuova navicella spaziale più grande della navicella Shenzhou che sta attualmente utilizzando Amministrazione spaziale nazionale cinese per missioni con equipaggio, secondo Alla China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), il principale appaltatore aerospaziale del Paese.

Il missile è attualmente chiamato l’ingombrante segnaposto “Veicolo di lancio con equipaggio di nuova generazione”. Dopo aver completato il ruolo di lancio, il primo stadio riavvierà i suoi motori per aiutarlo a rallentare, usando le alette della griglia per lo sterzo, proprio come l’ammiraglia Falco 9 I missili sparati SpaceX.

Illustrazione di due varianti del veicolo di lancio dell’equipaggio di nuova generazione cinese, che doveva essere riutilizzabile. (Credito immagine: CALT)

Tuttavia, secondo Wang Xiaojun, presidente della Chinese Academy of Launch Vehicle Technology (CALT), una sussidiaria CASC che sviluppa il razzo, il pontile includerà il “carrello di atterraggio vincolato”, il 17 febbraio È successo Organizzato dalla Federazione Astronautica Internazionale, dalla Società Astronautica Cinese e dal CALT. Invece di utilizzare le gambe di atterraggio, il palco del razzo di atterraggio trasporterà ganci e sarà sospeso da fili sottili.

Il CASC non ha rivelato quando il missile sarà pronto, ma Spazio cinese recentemente rilasciato fogli bianchi Ha fissato i compiti principali per i prossimi cinque anni (2021-2025), che includevano il primo lancio del nuovo veicolo di lancio dell’equipaggio.

La Cina sta attualmente lanciando le sue missioni con equipaggio con il missile consumabile Long March 2F, che utilizza anche una sostanza tossica e quindi pericolosa e costosa per gestire un propulsore iperattivo.

Il nuovo razzo utilizzerà carburante a cherosene raffinato RP-1 e ossigeno liquido, basato sui motori sviluppati per i nuovi razzi cinesi Long March 5, 6, 7 e 8. Arriverà in due varianti: una versione a due stadi per inviare astronauti alla stazione spaziale cinese e una versione a tre stadi con due booster laterali per missioni nello spazio profondo.

Questa illustrazione mostra il sistema di atterraggio di un veicolo di lancio dell’equipaggio di nuova generazione in Cina. Il sistema raccoglierà un booster di atterraggio su una fune prima di atterrare. (Credito immagine: CALT)

La versione più piccola sarà in grado di lanciare circa 30.800 libbre (14.000 kg) nell’orbita terrestre bassa quando il primo stadio verrà ripristinato, il che le consentirà di trasportare La nuova generazione di veicoli spaziali che aveva un disabitato viaggio di prova Nel 2021. Può trasportare (18000 kg) quando il primo stadio si esaurisce.

La versione più grande sarà in grado di lanciare 59.500 libbre (27.000 kg) nell’orbita di trasferimento lunare. Ciò significa che può essere lanciata una versione più grande e più pesante della nuova navicella spaziale con equipaggio, ottimizzata per missioni lunari e nello spazio profondo. Long Lehao, veterano progettista di razzi Long Lehao ​​presso CALT, ha dichiarato nel giugno 2021 che i due lanci del razzo potrebbero essere utilizzati per una missione di atterraggio con equipaggio a corto raggio sulla superficie lunare. notizie spaziali.

La Cina non ha ancora un missile riutilizzabile, il che significa che ha una serie di scoperte tecnologiche da raggiungere per prima.

Tuttavia, CASC ha dichiarato che mira a convertire un file lunga passeggiata 8 Il primo stadio è riutilizzabile, mentre un certo numero di lanciatori commerciali li ha Area di atterraggio iSpace, Galactic Energy, Deep Blue Aerospace e altri stanno lavorando a concetti di razzo a decollo verticale e atterraggio verticale.

