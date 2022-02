Attacco di squalo: il nuotatore muore dopo essere stato morso a Little Bay Beach a Sydney, in Australia

La polizia del NSW ha dichiarato mercoledì in una dichiarazione che i servizi di emergenza sono stati chiamati a Buchan Point, Malabar – dove si trova Little Bay Beach – intorno alle 16:35 ora locale “dopo aver ricevuto un rapporto secondo cui uno squalo aveva attaccato un nuotatore in acqua”.

Secondo la dichiarazione, gli agenti che hanno assistito alla scena, insieme al Marine District Command e Surf Life Saving NSW, hanno trovato “resti umani” nelle acque.

Quattro squadre di ambulanze e un elicottero di soccorso con un medico di terapia intensiva e un paramedico sono stati inviati nell’area, ha detto l’Agenzia delle ambulanze del NSW in una nota alla Galileus Web.

“Purtroppo, questa persona è stata ferita in modo catastrofico a seguito dell’attacco e non c’era nulla che i paramedici potessero fare quando siamo arrivati ​​sulla scena”, ha detto Lucky Farrakhaneh, ispettore delle ambulanze del NSW.