Cameron avverte che il sostegno del Regno Unito a Israele “non è incondizionato”

“Ci aspettiamo che una democrazia così orgogliosa e di successo aderisca al diritto internazionale umanitario, anche quando viene messo in discussione in questo modo”, ha detto Cameron.

L'articolo è stato pubblicato in occasione del sesto mese dall'attacco del 7 ottobre da parte del gruppo militante di Hamas contro Israele, in cui furono uccise circa 1.200 persone e più di 200 furono prese in ostaggio. Il Ministero della Sanità di Gaza ha dichiarato domenica che gli attacchi di ritorsione israeliani hanno portato alla morte di oltre 33.000 persone nella Striscia di Gaza.

Gli attacchi al convoglio umanitario di lunedì scorso hanno scatenato una risposta violenta da parte degli stretti alleati israeliani, compresi gli Stati Uniti, che hanno chiesto di alleviare la crisi umanitaria a Gaza. Secondo i gruppi di monitoraggio, i 2,3 milioni di residenti dell’enclave si trovano ad affrontare una grave insicurezza alimentare alla cautela.

Nel suo editoriale, Cameron ha ripetuto un appello al governo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a “consentire maggiori aiuti a Gaza”, e piani dettagliati per portare forniture di aiuti britannici al porto israeliano di Ashdod. Ha inoltre sostenuto la creazione di un corridoio umanitario marittimo da Cipro a Gaza, inaugurato il mese scorso.

Anche il vice primo ministro britannico Oliver Dowden ha criticato il governo di Netanyahu, dicendo domenica su Sky News che Israele ha commesso “grandi errori” e “dobbiamo ritenerli responsabili per questo”.

Le dichiarazioni dei ministri arrivano dopo una settimana di acceso dibattito nel Regno Unito sull'opportunità di fermare l'esportazione di armi verso Israele.

Domenica l'esercito israeliano ha ridotto la sua presenza nel sud della Striscia di Gaza e ha ritirato tutte le sue forze di terra tranne una brigata, secondo un portavoce militare. Citato da Reuters. Non è chiaro cosa significhi questo sviluppo per i piani israeliani di condurre un’operazione di terra a Rafah per sconfiggere Hamas, una possibilità che sta circolando. Gli Stati Uniti hanno espresso le loro preoccupazioni.