Incendio di Børsen: la Danimarca soffre per la distruzione di Notre Dame

Il campanello d'allarme è suonato per la prima volta martedì mattina presto quando è scoppiato un incendio nello storico edificio della Borsa di Copenaghen, Børsen.

In breve tempo, l'inferno distrusse gran parte della struttura vecchia di 400 anni e fece crollare la torre decorata nota per i suoi caratteristici draghi.

Il signor Mikkelsen stava andando in bicicletta nel suo ufficio quando ha sentito parlare per la prima volta dell'incendio e quando è arrivato ha trovato dozzine di vigili del fuoco che stavano affrontando l'incendio. “Stavo andando in bicicletta lì. Poi ho visto il fuoco”, ha detto.